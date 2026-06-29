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Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif: Antarktika’daki İlk Dinozor Fosili Doğrulandı

Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif: Antarktika’daki İlk Dinozor Fosili Doğrulandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 22:37
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Bilim insanları, yaklaşık 40 yıl önce Antarktika’da bulunan bir kemiğin gerçek kimliğini sonunda ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda fosilin, kıtada keşfedilen ilk dinozor kalıntısı olduğu ve 82 milyon yıllık bir titanozora ait olduğu doğrulandı. Keşif, dinozorların Güney Yarımküre’deki yayılışına dair önemli ipuçları sunuyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2026/0...
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Bilim insanları, yaklaşık 40 yıl önce Antarktika’da bulunan bir kemiğin kıtada keşfedilen ilk dinozor fosili olduğunu doğruladı.

Bilim insanları, yaklaşık 40 yıl önce Antarktika’da bulunan bir kemiğin kıtada keşfedilen ilk dinozor fosili olduğunu doğruladı.

1985 yılında İngiliz araştırmacılar tarafından bulunan omurun, dev sauropod grubuna ait bir titanozorun kuyruğuna ait olduğu belirlendi.

Fosil, British Antarctic Survey (BAS) ekibinin Antarktika Yarımadası açıklarındaki James Ross Adası’nda gerçekleştirdiği araştırma sırasında keşfedildi. Dönemin jeolojik çalışmalarında büyük bir sürüngene ait olduğu düşünülen kemik, yıllar sonra yapılan ayrıntılı incelemelerle bir dinozora ait olduğu kesinleşen tarihi bir bulguya dönüştü.

BAS paleontoloğu Mark Evans, kurumun koleksiyonlarını incelerken dikkatini çeken fosilin, yapılan analizler sonucunda büyük ihtimalle bir titanozorun kuyruk omuru olduğunu belirtti. Evans, keşfin üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra fosilin gerçek kimliğinin ortaya çıkarılmasının bilim dünyası açısından önemli olduğunu vurguladı.

82 milyon yıllık titanozor izi

82 milyon yıllık titanozor izi

Araştırmacılar, bulunan omurun Titanosauria grubuna ait olduğunu açıkladı. Genellikle 15 tonun üzerinde ağırlığa ulaşabilen bu dinozorlar, dünya tarihindeki en büyük kara canlıları arasında yer alıyor. Ancak Antarktika’da yaşayan bu bireyin daha küçük olduğu ve yaklaşık 6 ila 7 metre uzunluğunda bulunduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 82 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, Üst Kretase dönemine ait Santa Marta Formasyonu’ndaki denizel kayaçlarda bulundu. Bilim insanları, dinozorun ölümünün ardından kalıntılarının denize taşındığını ve tortuların altında kalarak fosilleştiğini düşünüyor.

Dinozorların güney kıtalara yayılışına ışık tutuyor

Araştırmacılara göre bu keşif, dinozorların Güney Yarımküre’de nasıl yayıldığı konusunda önemli bilgiler sağlıyor. Antarktika’da titanozorların yaşadığının doğrulanması, geçmişte birbirine daha yakın olan Antarktika, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgeleri arasındaki canlı hareketliliğine dair yeni kanıtlar sunuyor.

Yaklaşık 82 milyon yıl önce Antarktika, bugünkü buzlarla kaplı görünümünden çok farklıydı. Kıtanın büyük bölümünün ılıman ormanlarla kaplı olduğu ve volkanik faaliyetler nedeniyle daha sıcak bir iklime sahip olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, kalın buz tabakaları nedeniyle Antarktika’nın hâlâ dünyanın en az araştırılmış fosil bölgelerinden biri olduğunu söylüyor. Buzulların zaman içinde geri çekilmesiyle birlikte, kıtanın milyonlarca yıl önceki yaşamına dair yeni keşiflerin ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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