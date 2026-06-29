Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif: Antarktika’daki İlk Dinozor Fosili Doğrulandı

Araştırmacılar, bulunan omurun Titanosauria grubuna ait olduğunu açıkladı. Genellikle 15 tonun üzerinde ağırlığa ulaşabilen bu dinozorlar, dünya tarihindeki en büyük kara canlıları arasında yer alıyor. Ancak Antarktika’da yaşayan bu bireyin daha küçük olduğu ve yaklaşık 6 ila 7 metre uzunluğunda bulunduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 82 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, Üst Kretase dönemine ait Santa Marta Formasyonu’ndaki denizel kayaçlarda bulundu. Bilim insanları, dinozorun ölümünün ardından kalıntılarının denize taşındığını ve tortuların altında kalarak fosilleştiğini düşünüyor.

Dinozorların güney kıtalara yayılışına ışık tutuyor

Araştırmacılara göre bu keşif, dinozorların Güney Yarımküre’de nasıl yayıldığı konusunda önemli bilgiler sağlıyor. Antarktika’da titanozorların yaşadığının doğrulanması, geçmişte birbirine daha yakın olan Antarktika, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgeleri arasındaki canlı hareketliliğine dair yeni kanıtlar sunuyor.

Yaklaşık 82 milyon yıl önce Antarktika, bugünkü buzlarla kaplı görünümünden çok farklıydı. Kıtanın büyük bölümünün ılıman ormanlarla kaplı olduğu ve volkanik faaliyetler nedeniyle daha sıcak bir iklime sahip olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, kalın buz tabakaları nedeniyle Antarktika’nın hâlâ dünyanın en az araştırılmış fosil bölgelerinden biri olduğunu söylüyor. Buzulların zaman içinde geri çekilmesiyle birlikte, kıtanın milyonlarca yıl önceki yaşamına dair yeni keşiflerin ortaya çıkabileceği düşünülüyor.