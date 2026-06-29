Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif: Antarktika’daki İlk Dinozor Fosili Doğrulandı
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Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2026/0...
Bilim insanları, yaklaşık 40 yıl önce Antarktika’da bulunan bir kemiğin gerçek kimliğini sonunda ortaya çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda fosilin, kıtada keşfedilen ilk dinozor kalıntısı olduğu ve 82 milyon yıllık bir titanozora ait olduğu doğrulandı. Keşif, dinozorların Güney Yarımküre’deki yayılışına dair önemli ipuçları sunuyor.
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Bilim insanları, yaklaşık 40 yıl önce Antarktika’da bulunan bir kemiğin kıtada keşfedilen ilk dinozor fosili olduğunu doğruladı.
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82 milyon yıllık titanozor izi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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