Uzmanlar, Psikopatların En Belirgin Özelliğini Açıkladı
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Psikoloji uzmanları, psikopatiye dair yaygın algının çoğu zaman Hollywood etkisiyle şekillendiğini ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu kişilik yapısı, şiddetten çok sosyal beceri, çekicilik ve manipülatif davranışlarla kendini gösterebiliyor. Özellikle ilişkiler ve iş hayatında fark edilmesi zor ama etkisi güçlü bir profil ortaya çıkabiliyor.
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Psikopatları tespit etmek zaman zaman zorlayıcı olabiliyor sizler de takdir edersiniz ki...
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Brinke’e göre dikkat edilmesi gereken işaretler arasında; sürekli yalan söyleme, sorumluluk almaktan kaçınma, suçu başkalarına atma, manipülasyon ve “gaslighting” gibi davranışlar yer alıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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