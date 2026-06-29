Uzmanlar, Psikopatların En Belirgin Özelliğini Açıkladı

Psikoloji uzmanı Leanne ten Brinke, psikopatiye dair yaygın Hollywood algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu kişilik yapısının çoğu zaman şiddetten çok sosyal beceri ve çekicilikle kendini gösterdiğini ifade ediyor. Brinke’e göre psikopatlar, “bıçak değil, karizma taşır” ve bu özellikleri sayesinde çevrelerinde fark edilmeden etkili olabilirler.

Uzman, psikopatinin yalnızca suç ya da şiddetle tanımlanamayacağını, asıl tehlikenin manipülasyon, duygusal kopukluk ve empati eksikliği gibi davranış kalıplarında ortaya çıktığını vurguluyor. Bu kişilerin ilişkilerde, iş ortamında ya da sosyal çevrede sürekli olarak kendi çıkarlarını önceleyen bir tutum sergileyebildiği belirtiliyor.