article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar, Psikopatların En Belirgin Özelliğini Açıkladı

Uzmanlar, Psikopatların En Belirgin Özelliğini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 20:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Psikoloji uzmanları, psikopatiye dair yaygın algının çoğu zaman Hollywood etkisiyle şekillendiğini ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu kişilik yapısı, şiddetten çok sosyal beceri, çekicilik ve manipülatif davranışlarla kendini gösterebiliyor. Özellikle ilişkiler ve iş hayatında fark edilmesi zor ama etkisi güçlü bir profil ortaya çıkabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikopatları tespit etmek zaman zaman zorlayıcı olabiliyor sizler de takdir edersiniz ki...

Psikoloji uzmanı Leanne ten Brinke, psikopatiye dair yaygın Hollywood algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu kişilik yapısının çoğu zaman şiddetten çok sosyal beceri ve çekicilikle kendini gösterdiğini ifade ediyor. Brinke’e göre psikopatlar, “bıçak değil, karizma taşır” ve bu özellikleri sayesinde çevrelerinde fark edilmeden etkili olabilirler.

Uzman, psikopatinin yalnızca suç ya da şiddetle tanımlanamayacağını, asıl tehlikenin manipülasyon, duygusal kopukluk ve empati eksikliği gibi davranış kalıplarında ortaya çıktığını vurguluyor. Bu kişilerin ilişkilerde, iş ortamında ya da sosyal çevrede sürekli olarak kendi çıkarlarını önceleyen bir tutum sergileyebildiği belirtiliyor.

Brinke’e göre dikkat edilmesi gereken işaretler arasında; sürekli yalan söyleme, sorumluluk almaktan kaçınma, suçu başkalarına atma, manipülasyon ve “gaslighting” gibi davranışlar yer alıyor.

Ayrıca, karşı tarafın ihtiyaçlarıyla çatışma yaşandığında, kişinin “kazanma” uğruna sınırları zorlaması da önemli bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise duygusal tepkisizlik. Uzmanlara göre bazı psikopatik özellikler gösteren bireyler, normalde stres yaratması beklenen durumlarda dahi sakin kalabiliyor ve bu durum fizyolojik tepkilerde (kalp atışı, terleme, korku refleksi gibi) azalma ile kendini gösterebiliyor.

Araştırmalar, bu kişilik özelliklerinin yaklaşık yüzde 1 gibi düşük bir oranda klinik düzeyde görüldüğünü, ancak daha hafif seviyelerde bile ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bir kişinin gerçek davranışlarının zaman içindeki tutarlılığına bakılmasının, ilk izlenimlerden çok daha belirleyici olduğunun altını çiziyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın