Dünyanın En İnce Beline Sahip Olabilmek İçin 24 Saat Korse Takan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
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Kaynak: https://www.themirror.com/news/us-new...
ABD’de yaşayan 50 yaşındaki Sarah Belle, 38 cm’lik bel ölçüsüne ulaşmak için 10 yılı aşkın süredir neredeyse kesintisiz korse kullanıyor. Günde 24 saate varan bu rutin, zaman zaman uyku ve egzersiz sırasında da devam ediyor. Belle’in açıklamaları, hem estetik hedefi hem de bu sürece bakış açısıyla gündem oldu.
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ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sarah Belle, bel çevresini 38 santimetreye düşürmeyi hedefleyerek 10 yılı aşkın süredir yoğun bir bel sıkılaştırma süreci yürütüyor.
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Belle’in korseyle tanışması 2012 yılına dayanıyor.
Kendi tasarladığı korseleri kullanan Belle, bu süreci yalnızca fiziksel bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda sanatsal bir ifade alanı olarak görüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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