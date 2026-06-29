Dünyanın En İnce Beline Sahip Olabilmek İçin 24 Saat Korse Takan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Ona göre korse, sıradan bir giyim ürünü değil; moda ile heykel arasında bir tasarım formu.

Başlangıçta hazır korselerin kendisine uygun olmadığını ve rahatsızlık yaşadığını söyleyen Belle, zamanla doğru kalıp ve kişiye özel tasarımın önemini öğrendiğini belirtiyor. Spor sırasında daha esnek modeller tercih ettiğini, hatta zaman zaman koşu antrenmanlarını korseyle gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Eleştirilere rağmen Belle, yaptığının bir estetik tercih ve yaratıcı bir üretim biçimi olduğunu savunuyor. Sosyal medyada ise genellikle merak ve ilgiyle karşılandığını söylüyor.

Hedefi ise 38 santimetrelik bel ölçüsüne ulaşmak ve bunu belgelemek.