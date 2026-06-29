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Dünyanın En İnce Beline Sahip Olabilmek İçin 24 Saat Korse Takan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Dünyanın En İnce Beline Sahip Olabilmek İçin 24 Saat Korse Takan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 20:18
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ABD’de yaşayan 50 yaşındaki Sarah Belle, 38 cm’lik bel ölçüsüne ulaşmak için 10 yılı aşkın süredir neredeyse kesintisiz korse kullanıyor. Günde 24 saate varan bu rutin, zaman zaman uyku ve egzersiz sırasında da devam ediyor. Belle’in açıklamaları, hem estetik hedefi hem de bu sürece bakış açısıyla gündem oldu.

Kaynak: https://www.themirror.com/news/us-new...
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ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sarah Belle, bel çevresini 38 santimetreye düşürmeyi hedefleyerek 10 yılı aşkın süredir yoğun bir bel sıkılaştırma süreci yürütüyor.

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sarah Belle, bel çevresini 38 santimetreye düşürmeyi hedefleyerek 10 yılı aşkın süredir yoğun bir bel sıkılaştırma süreci yürütüyor.

Belle, bu hedef doğrultusunda günde 24 saate kadar korse takıyor; zaman zaman korseyle uyuduğunu ve hatta egzersiz yaptığını söylüyor.

Belle’in korseyle tanışması 2012 yılına dayanıyor.

Belle’in korseyle tanışması 2012 yılına dayanıyor.

Uzun süre masa başı sanat çalışmaları nedeniyle yaşadığı duruş bozukluklarına çözüm ararken korse kullanmaya başlayan Belle, kısa sürede bu ürünün vücut formunda yarattığı belirgin değişimle ilgilenmeye başladı.

Süreç boyunca doğal bel ölçüsünü yaklaşık 69 santimetreden 58 santimetreye düşürdüğünü belirten Belle’in nihai hedefi, geçmişte bu alanda rekor kıran Cathie Jung’un ulaştığı seviyeye yaklaşmak: 38 santimetrelik bel çevresi.

Kendi tasarladığı korseleri kullanan Belle, bu süreci yalnızca fiziksel bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda sanatsal bir ifade alanı olarak görüyor.

Kendi tasarladığı korseleri kullanan Belle, bu süreci yalnızca fiziksel bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda sanatsal bir ifade alanı olarak görüyor.

Ona göre korse, sıradan bir giyim ürünü değil; moda ile heykel arasında bir tasarım formu.

Başlangıçta hazır korselerin kendisine uygun olmadığını ve rahatsızlık yaşadığını söyleyen Belle, zamanla doğru kalıp ve kişiye özel tasarımın önemini öğrendiğini belirtiyor. Spor sırasında daha esnek modeller tercih ettiğini, hatta zaman zaman koşu antrenmanlarını korseyle gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Eleştirilere rağmen Belle, yaptığının bir estetik tercih ve yaratıcı bir üretim biçimi olduğunu savunuyor. Sosyal medyada ise genellikle merak ve ilgiyle karşılandığını söylüyor.

Hedefi ise 38 santimetrelik bel ölçüsüne ulaşmak ve bunu belgelemek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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