3 Bin Metrede Eşsiz Manzara: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi Burası Oldu

3 bin metreyi aşan rakımıyla Merg Yaylası, yaz aylarında bile serinliğini koruyan havası ve etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Munzur Dağları’nın kalbinde uzanan bu yüksek yaylada doğayla baş başa kalma fırsatı buluyor. Bölge, özellikle trekking ve kamp tutkunları için adeta keşfedilmemiş bir rota olarak öne çıkıyor.