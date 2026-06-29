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3 Bin Metrede Eşsiz Manzara: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi Burası Oldu

3 Bin Metrede Eşsiz Manzara: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi Burası Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 17:54
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3 bin metreyi aşan rakımıyla Merg Yaylası, yaz aylarında bile serinliğini koruyan havası ve etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Munzur Dağları’nın kalbinde uzanan bu yüksek yaylada doğayla baş başa kalma fırsatı buluyor. Bölge, özellikle trekking ve kamp tutkunları için adeta keşfedilmemiş bir rota olarak öne çıkıyor.

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Erzincan ile Tunceli sınırında, Munzur Dağları eteklerinde yer alan Merg Yaylası, yaz döneminde doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Erzincan ile Tunceli sınırında, Munzur Dağları eteklerinde yer alan Merg Yaylası, yaz döneminde doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 3 bin metre rakıma ulaşan bölge, zengin bitki örtüsü ve endemik türleriyle dikkat çekerken, özellikle çiçeklenme mevsiminde adeta görsel bir doğa şölenine dönüşüyor.

Bölgede koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, boz ayı, vaşak ve çeşitli kuş türleri gibi yaban hayatı unsurları da ekosistemin zenginliğini ortaya koyuyor.

Bölgede koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, boz ayı, vaşak ve çeşitli kuş türleri gibi yaban hayatı unsurları da ekosistemin zenginliğini ortaya koyuyor.

Doğa yürüyüşü ve kamp rotalarıyla öne çıkan Merg Yaylası, ziyaretçilere zorlu ama etkileyici parkurlar sunuyor.

Sosyal medya üzerinden daha geniş kitlelerce keşfedilen bölge, özellikle Yeşil Göl çevresiyle birlikte trekking ve fotoğrafçılık tutkunlarının yeni uğrak noktalarından biri haline geldi. Karla kaplı zirveler, çiçekli yaylalar ve derelerle birleşen manzara, bölgede dört mevsimin aynı anda yaşandığı izlenimini güçlendiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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