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Yaşam
Beyin İmplantları 3 Hastada Kanseri Tespit Etmeye Başladı

Beyin İmplantları 3 Hastada Kanseri Tespit Etmeye Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 15:07
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Coherence Neuro, beyin tümörlerini gerçek zamanlı izleyebilen deneysel beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) için insan denemelerine başladı. Üç hastaya yerleştirilen implantlar, beynin elektriksel sinyallerini analiz ederek olası tümör aktivitelerini tespit etmeyi hedefliyor. Teknoloji, kanser tedavisinde “izle–bekle” yaklaşımını kökten değiştirebilecek bir erken uyarı sistemi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.techbuzz.ai/articles/brai...
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ABD merkezli girişim Coherence Neuro, beyin tümörlerini yalnızca izlemekle kalmayıp aynı zamanda büyümelerini durdurmayı hedefleyen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi için insan deneylerine başladığını duyurdu.

ABD merkezli girişim Coherence Neuro, beyin tümörlerini yalnızca izlemekle kalmayıp aynı zamanda büyümelerini durdurmayı hedefleyen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi için insan deneylerine başladığını duyurdu.

Şirket, geliştirdiği deneysel implantın üç hastaya yerleştirildiğini doğruladı.

San Francisco merkezli şirketin çalışması, BCI teknolojilerinin bugüne kadar ağırlıklı olarak felçli bireylerde hareket kabiliyetini geri kazandırma veya iletişim kurma amacıyla kullanılmasının ötesine geçiyor. Yeni yaklaşımda implantlar, doğrudan beynin içine yerleştirilerek tümörlerle ilişkilendirilebilecek elektriksel sinyalleri gerçek zamanlı olarak izliyor.

Coherence Neuro’nun hedefi, bu sinyaller üzerinden olası tümör aktivitesini çok erken aşamada tespit edebilmek. Geleneksel yöntemlerde beyin tümörlerinin takibi genellikle aralıklı MR görüntülemeleriyle yapılırken, bu yöntem anlık değişimleri yakalamakta yetersiz kalabiliyor. Şirketin yaklaşımı ise beynin içine sürekli yerleştirilen bir sistemle 7/24 izleme imkânı sunmayı amaçlıyor.

Daha da iddialı olan ikinci aşama ise elektriksel uyarım teknolojisi.

Daha da iddialı olan ikinci aşama ise elektriksel uyarım teknolojisi.

Bazı araştırmalar, belirli elektriksel aktivitelerin kanser hücrelerinin davranışını etkileyebileceğini öne sürüyor. Bu hipotez henüz erken aşamada olsa da, Coherence Neuro bu mekanizmanın ileride tümör büyümesini baskılamak için kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Beyin kanseri türleri, özellikle glioblastoma, modern tıbbın en zorlu alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ortalama yaşam süresinin tanı sonrası yaklaşık 15 ay ile sınırlı olması, yeni tedavi yaklaşımlarına olan ihtiyacı artırıyor. Mevcut tedaviler cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonlarından oluşuyor.

BCI alanındaki bu gelişme, aynı zamanda hızla büyüyen nöroteknoloji sektöründe yeni bir sayfa olarak görülüyor. Neuralink gibi şirketler felç tedavisine odaklanırken, Synchron gibi girişimler beyin sinyalleriyle bilgisayar kontrolü üzerinde çalışıyor. Coherence Neuro’nun yaklaşımı ise doğrudan hastalık tespiti ve müdahalesine yönelmesi açısından ayrışıyor.

Deneye katılan üç hastanın seçim kriterleri ve sağlık durumlarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmış değil. Bu tür erken aşama klinik çalışmalarda temel öncelik genellikle güvenlik olurken, etkinlik verileri daha sonraki aşamalarda değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre teknolojinin klinik olarak başarılı olup olmayacağı, implantların tümör sinyallerini ne kadar doğru algılayabildiğine ve elektriksel uyarımın gerçekten biyolojik bir etki oluşturup oluşturmadığına bağlı olacak.

Uzmanlara göre teknolojinin klinik olarak başarılı olup olmayacağı, implantların tümör sinyallerini ne kadar doğru algılayabildiğine ve elektriksel uyarımın gerçekten biyolojik bir etki oluşturup oluşturmadığına bağlı olacak.

Ancak bu aşamada bile, sürekli beyin içi izleme fikri tıp dünyasında önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Teknolojinin ticarileşmesi ve geniş çaplı kullanıma girmesi ise yıllar alabilir. Yine de üç hastada başlatılan bu deneme, beyin teknolojilerinin yalnızca kaybedilen fonksiyonları geri kazandırmakla kalmayıp, potansiyel olarak hastalıkları aktif şekilde hedefleyebileceği yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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