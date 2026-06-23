Beyin İmplantları 3 Hastada Kanseri Tespit Etmeye Başladı

Bazı araştırmalar, belirli elektriksel aktivitelerin kanser hücrelerinin davranışını etkileyebileceğini öne sürüyor. Bu hipotez henüz erken aşamada olsa da, Coherence Neuro bu mekanizmanın ileride tümör büyümesini baskılamak için kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Beyin kanseri türleri, özellikle glioblastoma, modern tıbbın en zorlu alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ortalama yaşam süresinin tanı sonrası yaklaşık 15 ay ile sınırlı olması, yeni tedavi yaklaşımlarına olan ihtiyacı artırıyor. Mevcut tedaviler cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonlarından oluşuyor.

BCI alanındaki bu gelişme, aynı zamanda hızla büyüyen nöroteknoloji sektöründe yeni bir sayfa olarak görülüyor. Neuralink gibi şirketler felç tedavisine odaklanırken, Synchron gibi girişimler beyin sinyalleriyle bilgisayar kontrolü üzerinde çalışıyor. Coherence Neuro’nun yaklaşımı ise doğrudan hastalık tespiti ve müdahalesine yönelmesi açısından ayrışıyor.

Deneye katılan üç hastanın seçim kriterleri ve sağlık durumlarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmış değil. Bu tür erken aşama klinik çalışmalarda temel öncelik genellikle güvenlik olurken, etkinlik verileri daha sonraki aşamalarda değerlendiriliyor.