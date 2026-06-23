Beyin İmplantları 3 Hastada Kanseri Tespit Etmeye Başladı
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Kaynak: https://www.techbuzz.ai/articles/brai...
Coherence Neuro, beyin tümörlerini gerçek zamanlı izleyebilen deneysel beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) için insan denemelerine başladı. Üç hastaya yerleştirilen implantlar, beynin elektriksel sinyallerini analiz ederek olası tümör aktivitelerini tespit etmeyi hedefliyor. Teknoloji, kanser tedavisinde “izle–bekle” yaklaşımını kökten değiştirebilecek bir erken uyarı sistemi olarak değerlendiriliyor.
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ABD merkezli girişim Coherence Neuro, beyin tümörlerini yalnızca izlemekle kalmayıp aynı zamanda büyümelerini durdurmayı hedefleyen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi için insan deneylerine başladığını duyurdu.
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Daha da iddialı olan ikinci aşama ise elektriksel uyarım teknolojisi.
Uzmanlara göre teknolojinin klinik olarak başarılı olup olmayacağı, implantların tümör sinyallerini ne kadar doğru algılayabildiğine ve elektriksel uyarımın gerçekten biyolojik bir etki oluşturup oluşturmadığına bağlı olacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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