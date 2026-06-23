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Bunu da Başkasına Kaptırmadık! Eyfel Kulesi'nin Önündeki Süs Havuzunda Yüzen Vatandaşlar Gündem Oldu

Bunu da Başkasına Kaptırmadık! Eyfel Kulesi'nin Önündeki Süs Havuzunda Yüzen Vatandaşlar Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 13:53

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Paris’te Eyfel Kulesi’nin gölgesinde yaşanan olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Eyfel'in önündeki süs havuzuna girip yüzen bir grup vatandaşın görüntüleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Buyrun beraber izleyelim...

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Gün geçmiyor ki vatandaşlarımızdan ilginç görüntüler gelmesin.

Gün geçmiyor ki vatandaşlarımızdan ilginç görüntüler gelmesin.

Bir adam, arkadaşlarıyla birlikte Eyfel Kulesi'nin önündeki süs havuzunda yüzdü, o anları paylaşarak gündem oldu. Videoyu gönderdiği kişiye 'Fakir köpek' diye seslenmesi izleyenleri güldürdü.

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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