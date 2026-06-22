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Yumurtayı Haşlarken Çatlamaması İçin Yapılması Gerekenler Açıklandı

Yumurtayı Haşlarken Çatlamaması İçin Yapılması Gerekenler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 23:56
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Yumurtayı haşlarken çatlama sorunu, özellikle kahvaltı hazırlıklarında sıkça yaşanan küçük ama rahatsız edici bir problem olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum çoğunlukla ani ısı değişimi ve yanlış pişirme tekniklerinden kaynaklanıyor. Doğru yöntemler uygulandığında ise yumurtaların kabuğu çatlamadan, daha temiz ve düzgün bir şekilde haşlanması mümkün.

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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurta, basit görünse de mutfakta en sık sorun çıkaran gıdalardan biri.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurta, basit görünse de mutfakta en sık sorun çıkaran gıdalardan biri.

Özellikle haşlama sırasında kabuğun çatlaması hem görüntüyü bozuyor hem de yumurtanın suya dağılmasına neden olabiliyor. Uzmanların ve mutfak kaynaklarının ortak görüşüne göre bu durum genellikle yanlış ısı kontrolü ve ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanıyor.

İşte Yumurtayı Çatlatmamak İçin 5 Tüyo

İşte Yumurtayı Çatlatmamak İçin 5 Tüyo

1. Yumurtayı doğrudan dolaptan kaynar suya atmayın

En yaygın hata bu. Soğuk yumurta, kaynar suyla buluştuğunda ani bir sıcaklık farkı yaşar. Bu da iç basıncın hızlı yükselmesine ve kabuğun çatlamasına neden olur. Yumurtayı haşlamadan önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletmek, bu şoku azaltır ve kabuğun daha stabil kalmasını sağlar.

2. Soğuk sudan başlayarak ısıtma yöntemi uygulayın

Yumurtayı tencereye koyup üzerine soğuk su ekleyerek birlikte ısıtmak, en güvenli yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Su yavaş yavaş ısındığı için yumurta içindeki basınç kontrollü şekilde artar. Bu yöntem, ani genleşmeyi engelleyerek çatlama riskini ciddi şekilde düşürür.

3. Suya bir tutam tuz veya biraz sirke ekleyin

Tuz ve sirke, çatlamayı tamamen engellemez ancak oluşabilecek küçük çatlakların etkisini azaltır. Özellikle yumurta akının suya dağılmasını önleyerek daha temiz bir haşlama sonucu elde edilmesine yardımcı olur. Mutfak pratiklerinde sık kullanılan basit ama etkili bir çözümdür.

4. Kaynatma sırasında yüksek ateşten kaçının

Yüksek ateş, suyun ani ve sert şekilde hareket etmesine neden olur. Bu da yumurtanın kabuğu üzerinde mekanik stres yaratır. Orta ateşte, daha yavaş ve dengeli bir ısıtma süreci hem kabuğun dayanıklılığını artırır hem de pişirme kontrolünü kolaylaştırır.

5. Haşlama sonrası ani soğutma yapmayın

Yumurtayı kaynar sudan çıkarıp doğrudan buzlu suya atmak, sık yapılan bir başka hatadır. Bu ani sıcaklık değişimi kabukta mikro çatlaklara yol açabilir. Bunun yerine birkaç dakika oda sıcaklığına yakın suda bekletmek, daha sağlıklı bir geçiş sağlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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