Helikopterlerle Nehre Tonlarca Kum ve Çakıl Bırakıldı

Böylece su böcekleri, tatlı su canlıları ve dipte yaşayan diğer organizmalar için daha uygun koşullar sağlanması hedefleniyor.

Norveç Doğa Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacı Vebjørn Kveberg Opsanger, yapılan tortu desteğinin özellikle bentik fauna olarak adlandırılan nehir tabanında yaşayan canlı toplulukları açısından önemli olduğunu belirtti. Bu canlıların gelişmesinin, suyun doğal yollarla temizlenmesine de katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Restorasyon çalışması yalnızca fiziksel bir müdahale olarak değil, aynı zamanda bilimsel bir araştırma olarak da yürütülüyor. Operasyon öncesinde nehir tabanından örnekler alınarak mevcut canlı çeşitliliği kayıt altına alındı.

Çalışmanın etkisini ölçmek amacıyla kum ve çakıl eklenen alanlarla herhangi bir takviye yapılmayan kontrol bölgesi karşılaştırılacak. Bilim insanları, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak takiplerle nehir ekosistemindeki değişimi inceleyecek.

EKOenergy tarafından desteklenen proje başarılı sonuçlar verirse, aynı yöntemle Abramsån Nehri’nin diğer bölümlerinde de benzer restorasyon çalışmalarının uygulanması planlanıyor.