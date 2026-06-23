Helikopterlerle Nehre Tonlarca Kum ve Çakıl Bırakıldı
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İsveç’te yürütülen sıra dışı bir ekolojik restorasyon çalışması, doğayı eski haline döndürmek için kullanılan yöntemle dikkat çekti. Abramsån Nehri’ne helikopterlerle tonlarca kum ve çakıl bırakıldı. Yıllar önce insan müdahalesiyle bozulan nehir ekosisteminin yeniden canlandırılması hedefleniyor.
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İsveç’te dikkat çeken bir ekolojik restorasyon çalışmasına imza atıldı.
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Bu uygulamalar, kerestelerin nehir boyunca daha hızlı ilerlemesini sağlasa da sucul yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.
Bırakılan malzemelerin, büyük taşların arasında boşluklar ve küçük yaşam alanları oluşturması bekleniyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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