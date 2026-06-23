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Yaşam
Helikopterlerle Nehre Tonlarca Kum ve Çakıl Bırakıldı

Helikopterlerle Nehre Tonlarca Kum ve Çakıl Bırakıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 13:11
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İsveç’te yürütülen sıra dışı bir ekolojik restorasyon çalışması, doğayı eski haline döndürmek için kullanılan yöntemle dikkat çekti. Abramsån Nehri’ne helikopterlerle tonlarca kum ve çakıl bırakıldı. Yıllar önce insan müdahalesiyle bozulan nehir ekosisteminin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

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İsveç’te dikkat çeken bir ekolojik restorasyon çalışmasına imza atıldı.

İsveç’te dikkat çeken bir ekolojik restorasyon çalışmasına imza atıldı.

Abramsån Nehri’nin doğal yapısını yeniden kazanması amacıyla helikopterlerle nehir yatağına 180 ton kum ve çakıl bırakıldı. Çalışmanın arkasındaki ekip, yıllar önce insan müdahalesiyle bozulan su ekosistemini eski haline döndürmeyi hedefliyor.

Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 45 kilometre güneyinde bulunan Abramsån Nehri, geçmişte kereste taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenlemeler nedeniyle doğal yapısını büyük ölçüde kaybetti. 1880’lerden önce başlayan müdahaleler sırasında nehir yatağındaki taşlar, çakıllar ve su akışını dengeleyen doğal unsurlar kaldırıldı.

Bu uygulamalar, kerestelerin nehir boyunca daha hızlı ilerlemesini sağlasa da sucul yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.

Bu uygulamalar, kerestelerin nehir boyunca daha hızlı ilerlemesini sağlasa da sucul yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.

Nehir yatağının düzleştirilmesiyle akıntı hızlandı, tortuların doğal şekilde birikmesi engellendi ve balıkların üreme alanları başta olmak üzere birçok canlı türünün yaşam alanları zarar gördü.

2023 yılında başlatılan restorasyon projesi kapsamında, daha önce iyileştirme yapılan bölümlere helikopter yardımıyla kum ve çakıl takviyesi yapıldı. Toplam 180 tonluk malzeme, nehir boyunca farklı noktalara dağıtılarak doğal nehir sistemlerinde bulunan fiziksel yapının yeniden oluşturulması amaçlandı.

Bırakılan malzemelerin, büyük taşların arasında boşluklar ve küçük yaşam alanları oluşturması bekleniyor.

Bırakılan malzemelerin, büyük taşların arasında boşluklar ve küçük yaşam alanları oluşturması bekleniyor.

Böylece su böcekleri, tatlı su canlıları ve dipte yaşayan diğer organizmalar için daha uygun koşullar sağlanması hedefleniyor.

Norveç Doğa Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacı Vebjørn Kveberg Opsanger, yapılan tortu desteğinin özellikle bentik fauna olarak adlandırılan nehir tabanında yaşayan canlı toplulukları açısından önemli olduğunu belirtti. Bu canlıların gelişmesinin, suyun doğal yollarla temizlenmesine de katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Restorasyon çalışması yalnızca fiziksel bir müdahale olarak değil, aynı zamanda bilimsel bir araştırma olarak da yürütülüyor. Operasyon öncesinde nehir tabanından örnekler alınarak mevcut canlı çeşitliliği kayıt altına alındı.

Çalışmanın etkisini ölçmek amacıyla kum ve çakıl eklenen alanlarla herhangi bir takviye yapılmayan kontrol bölgesi karşılaştırılacak. Bilim insanları, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak takiplerle nehir ekosistemindeki değişimi inceleyecek.

EKOenergy tarafından desteklenen proje başarılı sonuçlar verirse, aynı yöntemle Abramsån Nehri’nin diğer bölümlerinde de benzer restorasyon çalışmalarının uygulanması planlanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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