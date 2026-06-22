Zamanı Bile Kendine Göre Yaşayan Ülke: Burada Her Şey 15 Dakika Geriden Geliyor

Yani dünyanın geri kalanıyla aynı anda değil, adeta kendi zaman akışında ilerleyen bir başkent.

Bu farkın nedeni yalnızca teknik bir saat ayarı değil. Nepal’in resmi saat dilimi UTC+5:45. Bu, dünyada çok az örneği olan 45 dakikalık ara farklardan biri. Ülke, 1986’da Hindistan saatinden ayrılarak kendi zamanını belirledi ve bunu 15 dakikalık “ulusal fark” ile tescilledi. Küçük görünen bu detay, Nepalliler için büyük bir sembol: bağımsızlık.

Saatten takvime: Alternatif bir zaman sistemi

Nepal’de zaman sadece saatle ölçülmüyor. Ülkede Gregoryen takvimin yanında, Hindu esaslı Bikram Sambat takvimi de resmi olarak kullanılıyor. Bu takvime göre yıl şu anda 2083. Yeni yıl çoğunlukla nisan ortasında başlıyor ve ayların uzunluğu sabit değil; bazıları 32 güne kadar çıkabiliyor.

Bunun yanında Newar halkının kendi takvimi de var. O sistemde ise yıl 1146. Yani ülkede aynı anda birden fazla “resmi gerçeklik” çalışıyor.

Nepal, uluslararası işlemlerde Gregoryen takvimi kullanıyor olsa da yerel yönetim ve günlük yaşamda geleneksel sistemler hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürüyor.