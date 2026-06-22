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Zamanı Bile Kendine Göre Yaşayan Ülke: Burada Her Şey 15 Dakika Geriden Geliyor

Zamanı Bile Kendine Göre Yaşayan Ülke: Burada Her Şey 15 Dakika Geriden Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 19:57
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Nepal, zaman kavramını bile ulusal kimliğinin bir parçası haline getiren nadir ülkelerden biri. UTC+5:45’lik sıra dışı saat dilimi ve farklı takvim sistemleriyle, dünyanın geri kalanından yalnızca coğrafi değil kültürel olarak da ayrışıyor. Hindistan ve Çin arasında sıkışmış bu ülke, küçük görünen 15 dakikalık farkla bile bağımsızlığını hatırlatıyor.

Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/05/27/wo...
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Nepal’i ilk duyduğunda çoğu insanın aklına Himalayalar, dağlar ya da Budist tapınaklar geliyor.

Nepal’i ilk duyduğunda çoğu insanın aklına Himalayalar, dağlar ya da Budist tapınaklar geliyor.

Ama New York Times’ın haberinin asıl çarpıcı tarafı başka bir şeye odaklanıyor: Nepal’in zamanı bile “standart” yaşamıyor.

Mesela basit bir hesap: New York’ta saat 20.40 iken Katmandu’da ertesi gün sabah 06.25. Yani dünya uyurken Nepal yeni güne geçmiş oluyor. Ama mesele sadece saat farkı değil; ülke, zamanın kendisini bile biraz “kendine göre” ayarlamış durumda.

New York’ta saat 20.40 iken Katmandu’da ertesi gün sabah 06.25.

New York’ta saat 20.40 iken Katmandu’da ertesi gün sabah 06.25.

Yani dünyanın geri kalanıyla aynı anda değil, adeta kendi zaman akışında ilerleyen bir başkent.

Bu farkın nedeni yalnızca teknik bir saat ayarı değil. Nepal’in resmi saat dilimi UTC+5:45. Bu, dünyada çok az örneği olan 45 dakikalık ara farklardan biri. Ülke, 1986’da Hindistan saatinden ayrılarak kendi zamanını belirledi ve bunu 15 dakikalık “ulusal fark” ile tescilledi. Küçük görünen bu detay, Nepalliler için büyük bir sembol: bağımsızlık.

Saatten takvime: Alternatif bir zaman sistemi

Nepal’de zaman sadece saatle ölçülmüyor. Ülkede Gregoryen takvimin yanında, Hindu esaslı Bikram Sambat takvimi de resmi olarak kullanılıyor. Bu takvime göre yıl şu anda 2083. Yeni yıl çoğunlukla nisan ortasında başlıyor ve ayların uzunluğu sabit değil; bazıları 32 güne kadar çıkabiliyor.

Bunun yanında Newar halkının kendi takvimi de var. O sistemde ise yıl 1146. Yani ülkede aynı anda birden fazla “resmi gerçeklik” çalışıyor.

Nepal, uluslararası işlemlerde Gregoryen takvimi kullanıyor olsa da yerel yönetim ve günlük yaşamda geleneksel sistemler hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürüyor.

Ülkenin sembolleri de bu farklılığın bir uzantısı.

Ülkenin sembolleri de bu farklılığın bir uzantısı.

Dünyada dikdörtgen olmayan tek ulusal bayrak Nepal’e ait. İki üçgenden oluşan bu tasarım, Himalayalar’ı ve hem güneş hem ay sembollerini temsil ediyor.

Bu sembolizm, ülkenin tarihsel hafızasıyla doğrudan bağlantılı. Nepal, sömürgeleştirilmemiş nadir Asya ülkelerinden biri olarak, yüzyıllardır bağımsızlığını koruma gururunu kimliğinin merkezine yerleştirmiş durumda.

Eski diplomat Jaya Raj Acharya’nın ifadesiyle bu kimlik, 123 farklı dilin konuşulduğu bir ülkede bile ortak bir “tutkal” işlevi görüyor.

Zamanın “15 dakikalık esprisi”

Katmandu’da günlük hayat ise bu zaman sistemini oldukça ironik bir şekilde yansıtıyor. Trafik, ritüeller, pazarlar ve dini törenler arasında zamanın akışı Batı standartlarına göre oldukça esnek görünüyor.

Hatta Nepal Standart Saati için halk arasında yapılan bir şaka bile var: “Zaten herkes biraz geç kalır, bu yüzden 15 dakika fark koydular.”

Katmandu’daki Hanuman Dhoka Saray Kompleksi bir zamanlar güneş ışığı ve su kaplarıyla saat hesaplamasının yapıldığı bir merkezdi.

Katmandu’daki Hanuman Dhoka Saray Kompleksi bir zamanlar güneş ışığı ve su kaplarıyla saat hesaplamasının yapıldığı bir merkezdi.

Bugün ise bu eski “su saati”nin yeri bile tam olarak bilinmiyor. Bazı havuzlar betonla kapatılmış, bazıları yosun tutmuş durumda.

Zamanı ölçen sistemler değişmiş olsa da Nepal’de asıl mesele hâlâ aynı: Zamanı nasıl ölçtüğünden çok, kimin tanımladığı.

Modernleşme ile gelenek arasında

Ülkede bugün modern bilim ile geleneksel astrolojik sistemler yan yana varlığını sürdürüyor. Akademisyenler daha kesin hesaplamalar için modern yöntemleri savunurken, bazı komite üyeleri eski astronomik yöntemlerden vazgeçmiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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