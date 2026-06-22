Zamanı Bile Kendine Göre Yaşayan Ülke: Burada Her Şey 15 Dakika Geriden Geliyor
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Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/05/27/wo...
Nepal, zaman kavramını bile ulusal kimliğinin bir parçası haline getiren nadir ülkelerden biri. UTC+5:45’lik sıra dışı saat dilimi ve farklı takvim sistemleriyle, dünyanın geri kalanından yalnızca coğrafi değil kültürel olarak da ayrışıyor. Hindistan ve Çin arasında sıkışmış bu ülke, küçük görünen 15 dakikalık farkla bile bağımsızlığını hatırlatıyor.
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Nepal’i ilk duyduğunda çoğu insanın aklına Himalayalar, dağlar ya da Budist tapınaklar geliyor.
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New York’ta saat 20.40 iken Katmandu’da ertesi gün sabah 06.25.
Ülkenin sembolleri de bu farklılığın bir uzantısı.
Katmandu’daki Hanuman Dhoka Saray Kompleksi bir zamanlar güneş ışığı ve su kaplarıyla saat hesaplamasının yapıldığı bir merkezdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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