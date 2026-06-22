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Kuru Bakliyatların Böceklenmemesi İçin En Etkili Yöntemler Açıklandı

Kuru Bakliyatların Böceklenmemesi İçin En Etkili Yöntemler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 17:22
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Kuru bakliyatlarda görülen böceklenme sorunu, özellikle sıcak havalarda mutfaklarda en sık karşılaşılan gıda problemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu durumun büyük ölçüde yanlış saklama koşullarından kaynaklandığını belirtiyor. Doğru yöntemlerle bakliyatların uzun süre taze ve güvenli şekilde korunabileceği ifade ediliyor. Peki kuru bakliyatlar nasıl saklanır?

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Kuru bakliyatlar mutfakların temel gıdaları arasında yer alıyor ancak yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede böceklenme sorunu yaşanabiliyor.

Kuru bakliyatlar mutfakların temel gıdaları arasında yer alıyor ancak yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede böceklenme sorunu yaşanabiliyor.

Nohut, mercimek, fasulye ve pirinç gibi ürünlerde görülen bu durum hem gıda israfına hem de hijyen sorunlarına yol açıyor. Uzmanlara göre sorun çoğunlukla ürünün kalitesinden değil, saklama şartlarından kaynaklanıyor.

Böceklenmenin temel nedenleri arasında nem, yüksek sıcaklık ve hava ile temas öne çıkıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, bakliyatlarda yumurta ve larva gelişimini hızlandırarak süreci daha da görünür hale getiriyor. Bu nedenle doğru saklama yöntemleri, sandıktan mutfağa kadar tüm aşamalarda büyük önem taşıyor.

Kuru bakliyatlarda böcek oluşumunun en önemli tetikleyicisi nem olarak gösteriliyor.

Kuru bakliyatlarda böcek oluşumunun en önemli tetikleyicisi nem olarak gösteriliyor.

Nemli ortam, gözle görülmeyen böcek yumurtalarının gelişmesi için uygun bir zemin hazırlıyor. Bunun yanında yüksek sıcaklık da üreme döngüsünü hızlandırarak kısa sürede ürünlerin bozulmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle bakliyatların saklandığı alanın serin, kuru ve güneş görmeyen bir yer olması öneriliyor. Ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarına yakın dolaplar ise riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Ambalajdan Kavanoza Geçiş Önemli

Market poşetleri veya ince ambalajlar, bakliyatların uzun süre korunması için yeterli değil. Uzmanlar, ürünlerin alındıktan sonra mutlaka hava almayan kaplara aktarılması gerektiğini belirtiyor.

Cam kavanozlar veya kilitli saklama kapları bu noktada en güvenli seçenekler arasında gösteriliyor. Hava ile temasın kesilmesi, hem nemi hem de dışarıdan gelebilecek böcek girişini büyük ölçüde engelliyor. Özellikle şeffaf cam kavanozlar, ürünün durumunun kolayca kontrol edilmesini de sağlıyor.

Yeni Alınan Bakliyatlarda “Ön Kontrol” Şart

Böceklenme riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yeni alınan ürünler. Bazı bakliyatlar, üretim veya paketleme aşamasında gözle görülmeyen yumurtalar taşıyabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yeni alınan bakliyatların kısa süreliğine derin dondurucuda bekletilmesini öneriyor. Yaklaşık 24 saatlik bir dondurma işlemi, olası yumurta ve larvaların etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Ardından ürün tamamen kuru halde saklama kaplarına aktarılmalı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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