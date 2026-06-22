Kuru Bakliyatların Böceklenmemesi İçin En Etkili Yöntemler Açıklandı

Nemli ortam, gözle görülmeyen böcek yumurtalarının gelişmesi için uygun bir zemin hazırlıyor. Bunun yanında yüksek sıcaklık da üreme döngüsünü hızlandırarak kısa sürede ürünlerin bozulmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle bakliyatların saklandığı alanın serin, kuru ve güneş görmeyen bir yer olması öneriliyor. Ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarına yakın dolaplar ise riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Ambalajdan Kavanoza Geçiş Önemli

Market poşetleri veya ince ambalajlar, bakliyatların uzun süre korunması için yeterli değil. Uzmanlar, ürünlerin alındıktan sonra mutlaka hava almayan kaplara aktarılması gerektiğini belirtiyor.

Cam kavanozlar veya kilitli saklama kapları bu noktada en güvenli seçenekler arasında gösteriliyor. Hava ile temasın kesilmesi, hem nemi hem de dışarıdan gelebilecek böcek girişini büyük ölçüde engelliyor. Özellikle şeffaf cam kavanozlar, ürünün durumunun kolayca kontrol edilmesini de sağlıyor.

Yeni Alınan Bakliyatlarda “Ön Kontrol” Şart

Böceklenme riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yeni alınan ürünler. Bazı bakliyatlar, üretim veya paketleme aşamasında gözle görülmeyen yumurtalar taşıyabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yeni alınan bakliyatların kısa süreliğine derin dondurucuda bekletilmesini öneriyor. Yaklaşık 24 saatlik bir dondurma işlemi, olası yumurta ve larvaların etkisiz hale gelmesini sağlıyor. Ardından ürün tamamen kuru halde saklama kaplarına aktarılmalı.