6 Bin Dolarlık Düğün Kabusu: Gelin, Organizasyon Faciası Sonrası Parayı Geri Almak İçin Hukuki Süreç Başlattı

Ayrıca eşinin vefat eden babası için planlanan anma masasının da kurulmadığını belirtti.

Törenin ardından Lopez’in, resmi evlilik işlemlerini tamamlamak için yeniden evlilik sertifikası almak zorunda kaldığı aktarıldı. Tüm bu aksaklıklara rağmen ödeme iadesi alamayan gelin, organizasyon şirketi ve sorumlu kişi hakkında dava açtı.

Öte yandan organizatör Traci R. Lawton, yaptığı açıklamada düğünü “hatalarla dolu bir gün” ve “cehennem gibi bir süreç” olarak nitelendirdi. Lawton, Lopez’den defalarca özür dilediğini ve geri ödeme yapmayı planladığını savunarak, “Bu benim son düğünümdü, ardından işimi kapattım” ifadelerini kullandı.

Ancak Lopez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. “Bu bir yalan. Hâlâ başka düğünler yapıyor ama paramı iade etmiyor” diyen Lopez, hakkını aramaya devam edeceğini vurguladı.