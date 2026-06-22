6 Bin Dolarlık Düğün Kabusu: Gelin, Organizasyon Faciası Sonrası Parayı Geri Almak İçin Hukuki Süreç Başlattı
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ABD’de bir gelin, düğün organizasyonu için ödediği 6 bin dolarlık hizmetin büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü iddia ederek şirket hakkında dava açtı. Tören günü yemeklerin gecikmesi, planlanan hizmetlerin eksik kalması ve resmi evlilik evraklarının unutulması krizi daha da büyüttü. Gelin, yaşananların ardından ücret iadesi alamadığını belirterek hukuki yola başvurdu.
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ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan Ashley Lopez, yaklaşık 6.000 dolarlık (güncel kurla yaklaşık 270 bin TL bandı) bir düğün organizasyonu kararının hayatının en özel gününü kabusa çevirdiğini öne sürdü.
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Olay, Mayıs ayında Wedding Kiss Ballroom & Chapel adlı organizasyon şirketi üzerinden yapılan düğün planlamasıyla başladı.
Lopez ayrıca yemek servisinin geç geldiğini ve beklenen standartların çok altında olduğunu, düğün sertifikasının ise tamamen unutulduğunu ifade etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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