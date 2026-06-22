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6 Bin Dolarlık Düğün Kabusu: Gelin, Organizasyon Faciası Sonrası Parayı Geri Almak İçin Hukuki Süreç Başlattı

6 Bin Dolarlık Düğün Kabusu: Gelin, Organizasyon Faciası Sonrası Parayı Geri Almak İçin Hukuki Süreç Başlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 18:39
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ABD’de bir gelin, düğün organizasyonu için ödediği 6 bin dolarlık hizmetin büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü iddia ederek şirket hakkında dava açtı. Tören günü yemeklerin gecikmesi, planlanan hizmetlerin eksik kalması ve resmi evlilik evraklarının unutulması krizi daha da büyüttü. Gelin, yaşananların ardından ücret iadesi alamadığını belirterek hukuki yola başvurdu.

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ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan Ashley Lopez, yaklaşık 6.000 dolarlık (güncel kurla yaklaşık 270 bin TL bandı) bir düğün organizasyonu kararının hayatının en özel gününü kabusa çevirdiğini öne sürdü.

ABD’nin Philadelphia kentinde yaşayan Ashley Lopez, yaklaşık 6.000 dolarlık (güncel kurla yaklaşık 270 bin TL bandı) bir düğün organizasyonu kararının hayatının en özel gününü kabusa çevirdiğini öne sürdü.

Lopez, düğün günü yaşanan aksaklıklar nedeniyle hem büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını hem de halen ücret iadesi alamadığını belirterek yasal süreç başlattı.

Olay, Mayıs ayında Wedding Kiss Ballroom & Chapel adlı organizasyon şirketi üzerinden yapılan düğün planlamasıyla başladı.

Olay, Mayıs ayında Wedding Kiss Ballroom & Chapel adlı organizasyon şirketi üzerinden yapılan düğün planlamasıyla başladı.

Lopez, organizasyon için catering, müzik ve dekorasyon dahil tüm hizmetlerin firma tarafından sağlanacağını düşünerek toplamda 6.000 doların biraz üzerinde ödeme yaptı.

Ancak düğün günü mekâna girdiğinde tablo beklediği gibi olmadı. Lopez, “Mekâna adım attığım anda bana bunun ‘cehennem gibi bir gün’ olduğu söylendi” ifadelerini kullandı. İddiaya göre organizasyon sorumlusu Traci R. Lawton, tören başlamadan önce mekândan ayrıldı ve gelin kendi düğününü bizzat organize etmek zorunda kaldı.

Lopez ayrıca yemek servisinin geç geldiğini ve beklenen standartların çok altında olduğunu, düğün sertifikasının ise tamamen unutulduğunu ifade etti.

Lopez ayrıca yemek servisinin geç geldiğini ve beklenen standartların çok altında olduğunu, düğün sertifikasının ise tamamen unutulduğunu ifade etti.

Ayrıca eşinin vefat eden babası için planlanan anma masasının da kurulmadığını belirtti.

Törenin ardından Lopez’in, resmi evlilik işlemlerini tamamlamak için yeniden evlilik sertifikası almak zorunda kaldığı aktarıldı. Tüm bu aksaklıklara rağmen ödeme iadesi alamayan gelin, organizasyon şirketi ve sorumlu kişi hakkında dava açtı.

Öte yandan organizatör Traci R. Lawton, yaptığı açıklamada düğünü “hatalarla dolu bir gün” ve “cehennem gibi bir süreç” olarak nitelendirdi. Lawton, Lopez’den defalarca özür dilediğini ve geri ödeme yapmayı planladığını savunarak, “Bu benim son düğünümdü, ardından işimi kapattım” ifadelerini kullandı.

Ancak Lopez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. “Bu bir yalan. Hâlâ başka düğünler yapıyor ama paramı iade etmiyor” diyen Lopez, hakkını aramaya devam edeceğini vurguladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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