Havalimanında Güvenlik Tepsisine Asla Koymamanız Gereken 7 Eşya Açıklandı

Cüzdan ve nakit para

Güvenlik kontrolünden geçerken ceplerdeki eşyaları boşaltmak zorunlu. Ancak birçok yolcu, bozuk para ve banknotlarını farkında olmadan güvenlik tepsisine bırakabiliyor.

Yapılan açıklamalara göre yolcular, 2024 yılında güvenlik noktalarında yaklaşık 1 milyon dolarlık yerli ve yabancı para unuttu. Bu nedenle cebinizdeki paraları doğrudan cüzdanınıza koyup cüzdanınızı da çantanızda taşımanız öneriliyor.

Pasaport ve kimlik belgeleri

Pasaport veya kimlik, güvenlik kontrolünden önce ve sonra en çok ihtiyaç duyulan eşyaların başında geliyor. Ancak yoğunluk ve acele sırasında bu belgeleri tepsiye bırakmak kolay bir hata olabiliyor.

Uzmanlar, kontrol sırasından hemen önce pasaportu çıkarıp işlem tamamlandıktan sonra tekrar çantaya güvenli şekilde yerleştirmenin önemine dikkat çekiyor. Çünkü kaybolan bir kimlik belgesi, tatilin veya iş seyahatinin ciddi şekilde aksamasına neden olabilir.

Telefon

Güvenlik sırasında telefonunuzu tepsiye koymak pratik görünse de uzmanlar bunun riskli olduğunu söylüyor. Özellikle uzun kuyruklarda yolcuların telefonlarını dalgınlıkla unutabildiği belirtiliyor.

Güvenlik uzmanı Ed Burnett, havalimanı güvenlik noktalarının akıllı telefon hırsızlıklarının en sık yaşandığı alanlardan biri olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle telefonunuzu mümkünse çantanızın güvenli bir bölümüne koymanız tavsiye ediliyor.

Saat, takı ve küçük değerli eşyalar

Saat, yüzük, kolye gibi küçük eşyalar güvenlik tepsisinde kolayca kaybolabiliyor. Bu tür parçalar bazen tepsinin köşelerine sıkışabiliyor, bant sistemine düşebiliyor veya başka yolcuların eşyaları arasında gözden kaçabiliyor.

Uzmanlar, küçük değerli eşyaları ayrı bir kese veya fermuarlı bölmede taşımanın daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Yedek lityum pil ve taşınabilir şarj cihazları

Telefon gibi elektronik cihazları tepsiye koymak genellikle güvenlik açısından sorun oluşturmasa da yedek lityum piller ve powerbank’ler için durum farklı.

Uzmanlara göre bu ürünler kısa devre ve yangın riski taşıdığı için kesinlikle başıboş şekilde tepside bırakılmamalı. Bu eşyaların kabin bagajında, güvenli bir bölmede taşınması gerekiyor.

İnce plastik poşetteki sıvılar ve bakım ürünleri

Havalimanlarında sıvı kısıtlamaları nedeniyle birçok yolcu kozmetik ürünlerini plastik poşetlere koyuyor. Ancak uzmanlar, tek kullanımlık kilitli poşetlerin seyahat sırasında yırtılabileceğini veya sızdırabileceğini söylüyor.

Bunun yerine sıvı ürünler için dayanıklı, sızdırmaz ve seyahate uygun özel çantaların tercih edilmesi öneriliyor.

Kulaklık, gözlük ve boyun yastığı

Güvenlik tepsileri gün içinde binlerce kişi tarafından dokunulan alanlar olduğu için hijyen açısından da tartışmalı noktalar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, cilde temas eden eşyaların doğrudan tepsiye bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Kulaklık, gözlük, boyun yastığı gibi kişisel ürünlerin çantanın içinde taşınması daha güvenli kabul ediliyor.

Uzmanlara göre en iyi yöntem, güvenlik noktasına gelmeden önce eşyaları düzenlemek. Tepsilerin büyük elektronik cihazlar, mont ve çanta gibi temel eşyalar için kullanılması; küçük ve değerli parçaların ise çantada tutulması öneriliyor.