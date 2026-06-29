Yeni Araştırma: Genç Kuşaklarda Biyolojik Yaşlanma Hızlandı
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Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2026/0...
Yeni bir araştırma, genç yetişkinlerde biyolojik yaşlanma hızının önceki kuşaklara göre arttığını ortaya koydu. Nature Medicine’da yayımlanan bulgular, bu değişimin erken yaşta görülen kanser vakalarındaki artışla ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar ise tabloyu netleştirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
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Yeni bir araştırma, genç yetişkinlerde biyolojik yaşlanma hızının önceki kuşaklara kıyasla arttığını ve bunun bazı ciddi sağlık eğilimleriyle, özellikle erken yaşta görülen kanser vakalarındaki artışla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.
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Araştırmanın ortak yazarlarından Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yin Cao, bulguların bazı genç yetişkinlerde biyolojik değişimlerin beklenenden erken ortaya çıkabileceğine işaret ettiğini belirterek, bunun son yıllarda artış gösteren erken başlangıçlı kanser vakalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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