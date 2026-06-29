Yeni Araştırma: Genç Kuşaklarda Biyolojik Yaşlanma Hızlandı

Araştırmanın ortak yazarlarından Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yin Cao, bulguların bazı genç yetişkinlerde biyolojik değişimlerin beklenenden erken ortaya çıkabileceğine işaret ettiğini belirterek, bunun son yıllarda artış gösteren erken başlangıçlı kanser vakalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Kanser uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak ileri yaş hastalığı olarak kabul edilse de, son otuz yılda tablo değişmeye başladı. Veriler, 50 yaş altındaki bireylerde yeni kanser tanılarının 1990’dan bu yana küresel ölçekte yaklaşık yüzde 79 oranında arttığını gösteriyor.

Avrupa Kanser Bilgi Sistemi’nin verileri de benzer bir eğilime işaret ediyor. Buna göre çocukluk ve ergenlik çağındaki kanser vakalarında da artış gözleniyor; 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 13 bin 800 çocuk ve ergenin kansere yakalandığı bildirildi.

Uzmanlar, bu artışın arkasındaki nedenlerin henüz netleşmediğini vurguluyor. Daha önceki çalışmalar, aşırı işlenmiş gıdalar, obezite, alkol ve sigara kullanımı ile çevresel faktörler ve mikroplastiklere maruziyet gibi unsurların olası riskler arasında değerlendirildiğini ortaya koymuştu.

Araştırma ekibi, çalışmanın biyolojik yaşlanma ile kanser arasındaki ilişkiyi doğrudan nedensellik üzerinden açıklamadığını, ancak vücuttaki genel biyolojik yıpranma ile hastalık eğilimleri arasında dikkat çekici bir bağlantı sunduğunu belirtiyor.

İngiltere’deki Barts Kanser Enstitüsü’nden John Riches ise çalışmanın önemini, tek tek hücrelerden ziyade organizmanın bütününe odaklanmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin uzun vadeli biyolojik etkilerini daha geniş bir çerçevede değerlendirme imkânı sunuyor.

Öte yandan bilim insanları, bu biyolojik ölçümlerin tam olarak neyi temsil ettiğinin ve kanser gelişim süreçleriyle nasıl bir ilişki kurduğunun netleştirilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Buna göre, hem genetik hem de çevresel etkenlerin birlikte nasıl rol oynadığı gelecekteki çalışmaların odak noktası olacak.