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Merdiven Çıkarken Aniden Nefes Nefese Kalıyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Merdiven Çıkarken Aniden Nefes Nefese Kalıyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 17:57
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Merdiven çıkarken kısa sürede nefes nefese kalmak çoğu kişi tarafından kondisyon eksikliği olarak yorumlanıyor. Ancak günlük hayatta basit görünen bu durum, bazen vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir. Uzmanlar, özellikle son dönemde artan nefes darlığının altında farklı sağlık sorunlarının yatabileceğini belirtiyor.

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Bir kat merdiven çıktıktan ya da kısa bir yürüyüşün ardından belirgin nefes darlığı yaşamak çoğu zaman “kondisyonsuzluk” olarak görülür.

Bir kat merdiven çıktıktan ya da kısa bir yürüyüşün ardından belirgin nefes darlığı yaşamak çoğu zaman “kondisyonsuzluk” olarak görülür.

Ancak uzmanlara göre bu durum her zaman masum değildir. Günlük ve düşük eforlu aktivitelerde ortaya çıkan nefes darlığı, bazı durumlarda kalp, akciğer ya da kan değerleriyle ilgili altta yatan bir soruna işaret edebilir.

Neden olur? Hangi durumlarda ciddiye alınmalı?

Merdiven çıkarken nefesin hızlanması fizyolojik olarak normaldir. Vücut artan oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp atışını ve solunumu hızlandırır. Ancak bu süreç “orantısız zorlanma”, “hava açlığı hissi” ya da “uzun süre toparlanamama” şeklinde yaşanıyorsa tablo değişir.

American Heart Association’ın 2023 yılı değerlendirmelerine göre, basit eforlarda beklenmedik nefes darlığı şu durumlarla ilişkili olabilir:

American Heart Association’ın 2023 yılı değerlendirmelerine göre, basit eforlarda beklenmedik nefes darlığı şu durumlarla ilişkili olabilir:

  • Kalp yetmezliği

  • Koroner arter hastalığı

  • Astım

  • KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)

  • Anemi (kansızlık)

Özellikle 40 yaş üzeri bireylerde bu şikâyetin son aylarda artarak ortaya çıkması, tıbbi değerlendirme gerektiren bir uyarı işareti olarak kabul edilir.

Kondisyon eksikliği mi, hastalık belirtisi mi?

Burada kritik ayrım şudur: Kondisyon eksikliğinde nefes darlığı yalnızca efor sırasında görülür ve dinlenince kısa sürede düzelir.

Ancak kardiyak veya pulmoner kaynaklı sorunlarda tablo daha geniştir:

  • Dinlenirken bile nefes darlığı

  • Gece uykudan uyandıran nefes açlığı

  • Göğüste baskı veya sıkışma hissi

  • Çarpıntı

  • Ayak bileklerinde şişlik

  • Nedensiz ve sürekli yorgunluk

Maastricht Üniversitesi’nin 2022 tarihli klinik değerlendirmeleri, bu ayrımın yapılmasında basit klinik testlerin (örneğin 6 dakika yürüme testi ve oksijen satürasyonu ölçümü) önemli rol oynadığını gösteriyor.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Nefes darlığı aniden başladıysa, dinlenme halinde de devam ediyorsa ya da göğüs ağrısı ve çarpıntı eşlik ediyorsa acil değerlendirme gerekir.

Daha sinsi ilerleyen ve zamanla günlük yaşamı kısıtlayan durumlarda ise aile hekimi veya ilgili uzman hekim tarafından değerlendirme yapılmalıdır. Gerekli görüldüğünde eforlu EKG, akciğer fonksiyon testleri ve kan tetkikleri ile neden araştırılır.

Önemli olan nokta şu: Bu tür şikâyetleri sadece “form düşüklüğü” diye geçiştirmek, altta yatan ciddi bir durumu geciktirebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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