Merdiven Çıkarken Aniden Nefes Nefese Kalıyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Ancak uzmanlara göre bu durum her zaman masum değildir. Günlük ve düşük eforlu aktivitelerde ortaya çıkan nefes darlığı, bazı durumlarda kalp, akciğer ya da kan değerleriyle ilgili altta yatan bir soruna işaret edebilir.

Neden olur? Hangi durumlarda ciddiye alınmalı?

Merdiven çıkarken nefesin hızlanması fizyolojik olarak normaldir. Vücut artan oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp atışını ve solunumu hızlandırır. Ancak bu süreç “orantısız zorlanma”, “hava açlığı hissi” ya da “uzun süre toparlanamama” şeklinde yaşanıyorsa tablo değişir.