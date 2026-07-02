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Yaşam
Yaş Aldıkça Farkında Olmadan Edindiğimiz 7 Zararlı Sağlık Alışkanlığı

Yaş Aldıkça Farkında Olmadan Edindiğimiz 7 Zararlı Sağlık Alışkanlığı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 09:22
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Yaş ilerledikçe sadece vücudumuz değil, günlük alışkanlıklarımız da değişiyor. Ancak farkında olmadan edinilen bazı rutinler, uzun vadede sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. İşte uzmanların dikkat çektiği en yaygın 7 kötü sağlık alışkanlığı ve bunlardan kurtulmanın pratik yolları.

Kaynak: WHO

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Yaş almak beraberinde deneyim kazandırırken, fark edilmeden edinilen bazı alışkanlıklar sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Yaş almak beraberinde deneyim kazandırırken, fark edilmeden edinilen bazı alışkanlıklar sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Günlük yaşamın temposu, iş stresi ve değişen yaşam koşulları nedeniyle hareket etmekten uyku düzenine kadar birçok konuda hatalar yapılabiliyor.

İşte uzmanlara göre yaş ilerledikçe en sık görülen 7 kötü sağlık alışkanlığı ve bunlardan kurtulmanın yolları...

İşte uzmanlara göre yaş ilerledikçe en sık görülen 7 kötü sağlık alışkanlığı ve bunlardan kurtulmanın yolları...

1. Daha az hareket etmek

Yaş ilerledikçe birçok kişi günlük hareket miktarını farkında olmadan azaltıyor. Masa başı çalışma düzeni, yoğun iş temposu ve aile sorumlulukları nedeniyle yürüyüş yapmak ya da egzersize zaman ayırmak zorlaşıyor. Ancak metabolizmanın yavaşladığı bu dönemde düzenli fiziksel aktivite her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yetişkinlerin büyük bölümü önerilen fiziksel aktivite seviyesine ulaşamıyor. Haftada birkaç gün yapılacak 30 dakikalık tempolu yürüyüş bile kalp sağlığını destekliyor, kas kaybını azaltıyor ve kronik hastalık riskini düşürmeye yardımcı oluyor.

2. Uykudan fedakârlık yapmak

'Artık daha az uyusam da olur' düşüncesi oldukça yaygın olsa da uzmanlar bunun doğru olmadığını belirtiyor. Yetişkinlerin hâlâ her gece 7 ila 9 saat kaliteli uykuya ihtiyacı bulunuyor.

Yetersiz uyku; bağışıklık sisteminin zayıflamasına, insülin direncinin artmasına ve bilişsel performansın düşmesine neden olabiliyor. Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak ve yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak, uyku kalitesini artırmanın en etkili yöntemleri arasında gösteriliyor.

3. Sağlık kontrollerini sürekli ertelemek

Pek çok kişi herhangi bir şikâyeti olmadığı sürece doktora gitmeyi gereksiz görüyor. Ancak yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve bazı kanser türleri uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebiliyor.

Uzmanlar özellikle orta yaş sonrası düzenli kan tahlilleri, tansiyon ölçümü ve yaşa uygun tarama programlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Erken teşhis, birçok hastalıkta tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor.

4. Meyve ve sebze tüketimini azaltmak

Hazır gıdaların daha pratik olması nedeniyle birçok kişi yaş aldıkça taze sebze ve meyveyi daha az tüketmeye başlıyor. Bu durum ise lif, vitamin ve antioksidan alımının azalmasına yol açıyor.

Yeterli sebze ve meyve tüketimi; sindirim sistemini destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltıyor. Uzmanlar her gün en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor.

5. Kronik stresi normalleştirmek

İş hayatı, ekonomik kaygılar ve günlük sorumluluklar zamanla kronik strese dönüşebiliyor. Sürekli yüksek stres altında kalmak ise kortizol seviyelerini artırarak tansiyon, uyku bozuklukları ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da düzenli egzersiz yapmak, nefes egzersizleri uygulamak, sosyal destek almak ve gerektiğinde psikolojik destekten yararlanmak uzun vadede önemli fayda sağlayabiliyor.

6. Sosyal ilişkileri ihmal etmek

Yaşamın ilerleyen dönemlerinde emeklilik, çocukların evden ayrılması veya yoğun çalışma temposu nedeniyle sosyal çevre giderek daralabiliyor. Oysa bilimsel araştırmalar, güçlü sosyal bağların hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık üzerinde belirgin etkileri olduğunu gösteriyor.

Uzun yıllardır devam eden araştırmalar, düzenli sosyal iletişim kuran bireylerin daha uzun ve daha sağlıklı yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Arkadaşlarla görüşmek, aileyle vakit geçirmek ya da yeni sosyal gruplara katılmak bu açıdan büyük önem taşıyor.

7. Diş sağlığını ihmal etmek

Diş sağlığı yalnızca ağızla sınırlı değil. Son yıllarda yapılan çalışmalar, ağız sağlığının kalp-damar hastalıkları ve metabolik sağlıkla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gitmeyi, düzenli diş ipi kullanmayı ve ağız bakımını aksatmamayı öneriyor. Bu basit alışkanlıklar yalnızca diş kaybını önlemekle kalmıyor, genel sağlık üzerinde de olumlu etki yaratabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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