Dağları, Çölleri ve Ormanları Birbirine Bağlayan 40 Bin Kilometrelik Yol Ağı
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Kaynak: https://whc.unesco.org/en/list/1459/
İnka İmparatorluğu'nun en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilen Qhapaq Ñan, yaklaşık 40 bin kilometreyi bulan uzunluğuyla antik dünyanın en geniş ulaşım ağlarından biri olarak öne çıkıyor. Dağları, çölleri ve yağmur ormanlarını birbirine bağlayan bu dev yol sistemi, yüzyıllar sonra bile birçok bölümünde ayakta kalmayı başarırken, bazı güzergâhları günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.
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İnka İmparatorluğu'nun en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilen Qhapaq Ñan (And Dağları Yol Sistemi), yaklaşık 40 bin kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en geniş antik ulaşım ağları arasında yer alıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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