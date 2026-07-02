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Dağları, Çölleri ve Ormanları Birbirine Bağlayan 40 Bin Kilometrelik Yol Ağı

Dağları, Çölleri ve Ormanları Birbirine Bağlayan 40 Bin Kilometrelik Yol Ağı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 14:38
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İnka İmparatorluğu'nun en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilen Qhapaq Ñan, yaklaşık 40 bin kilometreyi bulan uzunluğuyla antik dünyanın en geniş ulaşım ağlarından biri olarak öne çıkıyor. Dağları, çölleri ve yağmur ormanlarını birbirine bağlayan bu dev yol sistemi, yüzyıllar sonra bile birçok bölümünde ayakta kalmayı başarırken, bazı güzergâhları günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

Kaynak: https://whc.unesco.org/en/list/1459/
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İnka İmparatorluğu'nun en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilen Qhapaq Ñan (And Dağları Yol Sistemi), yaklaşık 40 bin kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en geniş antik ulaşım ağları arasında yer alıyor.

İnka İmparatorluğu'nun en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilen Qhapaq Ñan (And Dağları Yol Sistemi), yaklaşık 40 bin kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en geniş antik ulaşım ağları arasında yer alıyor.

Güney Amerika'nın altı ülkesine yayılan bu devasa yol sistemi, yüzyıllar geçmesine rağmen birçok bölümünde varlığını koruyor ve bazı kesimleri hâlâ aktif olarak kullanılıyor.

İnka İmparatorluğu'nu Baştan Başa Birbirine Bağladı

Yol ağı, İnka İmparatorluğu'nun başkenti Cusco merkez alınarak inşa edildi. Peru, Bolivya, Arjantin, Şili, Ekvador ve Kolombiya'ya uzanan güzergâh; And Dağları'nın 6 bin metreyi aşan zirvelerinden kurak çöllere, verimli vadilerden tropikal yağmur ormanlarına kadar uzanıyordu.

İnka mühendisleri, farklı coğrafi koşullara uyum sağlayabilmek için taş döşeli yolların yanı sıra merdivenler, asma köprüler, tüneller ve istinat duvarları inşa etti. Bu sayede dönemin en zorlu arazilerinde bile kesintisiz ulaşım sağlanabildi.

Sadece Bir Yol Değil, İmparatorluğun Can Damarıydı

Sadece Bir Yol Değil, İmparatorluğun Can Damarıydı

Qhapaq Ñan, yalnızca şehirleri birbirine bağlayan bir ulaşım hattı olarak kullanılmadı. Askerler, haberciler, tüccarlar ve kervanlar bu yollar sayesinde binlerce kilometrelik mesafeleri kat edebiliyor; idari merkezler, tarım alanları ve kutsal yerleşimler arasında düzenli bağlantı kurulabiliyordu.

Tarihçilere göre bu ulaşım ağı, İnka İmparatorluğu'nun genişlemesinde, ticaretin gelişmesinde ve merkezi yönetimin uzak bölgelere hâkimiyet sağlamasında belirleyici rol oynadı.

Yol boyunca inşa edilen tambolar olarak bilinen konaklama ve ikmal noktaları, depolar ve köprüler ise uzun yolculukların daha güvenli ve düzenli şekilde yapılmasına olanak tanıdı. Böylece dönemin lojistik ve haberleşme sistemi kesintisiz biçimde işletilebildi.

UNESCO Tarafından Koruma Altına Alındı

UNESCO Tarafından Koruma Altına Alındı

Qhapaq Ñan, Peru, Bolivya, Arjantin, Şili, Ekvador ve Kolombiya'nın ortak başvurusu sonucunda 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Bu özelliğiyle, birden fazla ülkenin ortak mirası olarak koruma altına alınan en kapsamlı kültürel miras projelerinden biri olma niteliği taşıyor.

Bugün yol ağının farklı bölümlerinde koruma ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bazı kesimler yerel halk tarafından günlük ulaşım amacıyla kullanılmayı sürdürürken, özellikle Peru'daki parkurlar her yıl binlerce turist ve doğa yürüyüşü tutkununu ağırlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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