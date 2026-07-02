Dağları, Çölleri ve Ormanları Birbirine Bağlayan 40 Bin Kilometrelik Yol Ağı

Güney Amerika'nın altı ülkesine yayılan bu devasa yol sistemi, yüzyıllar geçmesine rağmen birçok bölümünde varlığını koruyor ve bazı kesimleri hâlâ aktif olarak kullanılıyor.

İnka İmparatorluğu'nu Baştan Başa Birbirine Bağladı

Yol ağı, İnka İmparatorluğu'nun başkenti Cusco merkez alınarak inşa edildi. Peru, Bolivya, Arjantin, Şili, Ekvador ve Kolombiya'ya uzanan güzergâh; And Dağları'nın 6 bin metreyi aşan zirvelerinden kurak çöllere, verimli vadilerden tropikal yağmur ormanlarına kadar uzanıyordu.

İnka mühendisleri, farklı coğrafi koşullara uyum sağlayabilmek için taş döşeli yolların yanı sıra merdivenler, asma köprüler, tüneller ve istinat duvarları inşa etti. Bu sayede dönemin en zorlu arazilerinde bile kesintisiz ulaşım sağlanabildi.