Uzmanlar, Karın Yağını Eritmenin En İyi Yolunu Açıkladı

Ancak uzmanlara göre karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için en etkili yöntem düşündüğünüzden farklı olabilir. Doktor Michael Mosley, direnç egzersizlerinin yalnızca kasları güçlendirmekle kalmadığını, karın yağlarının azaltılmasında da kardiyoya göre daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil öncesi forma girmek isteyenlerin sayısı artarken, birçok kişi çözümü uzun süreli kardiyo antrenmanlarında arıyor. Ancak uzmanlar, karın yağlarını hedef almanın sanıldığı kadar basit olmadığını ve yalnızca mekik çekerek ya da saatlerce koşarak bölgesel yağ yakmanın mümkün olmadığını vurguluyor.

Fitness şirketi Technogym'e göre bilimsel araştırmalar, vücudun yalnızca belirli bir bölgesindeki yağları egzersizle eritmenin mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Yağ kaybı tüm vücudu ilgilendiren bir süreç olduğu için karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın yolu genel yağ oranını düşürmekten geçiyor.