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Uzmanlar, Karın Yağını Eritmenin En İyi Yolunu Açıkladı

Uzmanlar, Karın Yağını Eritmenin En İyi Yolunu Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 11:41
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Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyen birçok kişi çözümü uzun süreli kardiyo antrenmanlarında arıyor. Ancak uzmanlara göre direnç egzersizleri, yalnızca kasları güçlendirmekle kalmıyor; karın yağlarının azaltılmasında da daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Bilimsel araştırmalar, düzenli kuvvet antrenmanlarının metabolizma ve genel sağlık üzerinde de önemli faydalar sunduğunu gösteriyor.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi forma girmek için koşuya çıkıyor ya da uzun saatler kardiyo yapıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi forma girmek için koşuya çıkıyor ya da uzun saatler kardiyo yapıyor.

Ancak uzmanlara göre karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için en etkili yöntem düşündüğünüzden farklı olabilir. Doktor Michael Mosley, direnç egzersizlerinin yalnızca kasları güçlendirmekle kalmadığını, karın yağlarının azaltılmasında da kardiyoya göre daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil öncesi forma girmek isteyenlerin sayısı artarken, birçok kişi çözümü uzun süreli kardiyo antrenmanlarında arıyor. Ancak uzmanlar, karın yağlarını hedef almanın sanıldığı kadar basit olmadığını ve yalnızca mekik çekerek ya da saatlerce koşarak bölgesel yağ yakmanın mümkün olmadığını vurguluyor.

Fitness şirketi Technogym'e göre bilimsel araştırmalar, vücudun yalnızca belirli bir bölgesindeki yağları egzersizle eritmenin mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Yağ kaybı tüm vücudu ilgilendiren bir süreç olduğu için karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın yolu genel yağ oranını düşürmekten geçiyor.

Hayatını kaybetmeden önce sağlık üzerine yaptığı yayınlarla tanınan İngiliz doktor Michael Mosley, BBC Radio 4'te yayımlanan Stay Young programında direnç egzersizlerinin karın yağlarını azaltmada kardiyoya göre daha etkili olduğunu söylemişti.

Hayatını kaybetmeden önce sağlık üzerine yaptığı yayınlarla tanınan İngiliz doktor Michael Mosley, BBC Radio 4'te yayımlanan Stay Young programında direnç egzersizlerinin karın yağlarını azaltmada kardiyoya göre daha etkili olduğunu söylemişti.

Mosley, kendi antrenman rutininden de örnek vererek her gün en az 30 şınav ve 30 squat yapmaya çalıştığını anlatmıştı. Bu egzersizlerin kas kütlesini artırmanın en pratik yollarından biri olduğunu belirten Mosley, özellikle 30 yaşından sonra düzenli direnç antrenmanı yapılmadığında kas kaybının doğal olarak başladığını ifade etmişti.

12 haftada dikkat çekici değişim mümkün

Mosley'e göre kaslar direnç antrenmanına oldukça hızlı uyum sağlayabiliyor. Bilimsel çalışmaların, düzenli yapılan direnç egzersizleri sayesinde yalnızca 12 hafta içinde kas kütlesinde yüzde 10'a varan artış ve kas gücünde yüzde 150'ye ulaşan gelişmeler görülebildiğini gösterdiğini aktardı.

Bu gelişimin yalnızca fiziksel görünümü etkilemediğini belirten Mosley, kasların güçlenmesinin hafızayı desteklediğini, uyku kalitesini artırdığını ve yaşlanma sürecini olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

Hafıza üzerinde de olumlu etkisi var

50 yaş üzerindeki bireyleri kapsayan çok sayıda araştırmanın incelendiği bilimsel değerlendirmelere değinen Mosley, hem aerobik hem de direnç egzersizlerinin beyin sağlığına katkı sunduğunu belirtti. Ancak direnç antrenmanlarının özellikle hafıza ve problem çözme gibi yürütücü bilişsel işlevlerde daha belirgin faydalar sağladığını ifade etti.

Harvard araştırması: Karın yağlarında daha etkili

Mosley'in dikkat çektiği en önemli araştırmalardan biri ise Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen uzun soluklu çalışma oldu. Yaklaşık 10 bin erkek 12 yıl boyunca takip edilirken, aynı süre içerisinde yapılan kuvvet antrenmanlarının karın yağlarını azaltmada kardiyoya kıyasla daha başarılı olduğu görüldü.

Uzmanlara göre karın çevresinde biriken yağ dokusu yalnızca estetik bir sorun değil. Bu yağlar, kan şekeri dengesini olumsuz etkileyebilecek bazı kimyasallar salgılıyor. Buna karşılık kas dokusu, egzersiz sırasında kandaki şekeri adeta sünger gibi emerek metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

Mosley, iskelet kası kütlesindeki her yüzde 10'luk artışın prediyabet riskini de yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösteren çalışmalara dikkat çekti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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