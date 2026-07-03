Uzmanlar, Karın Yağını Eritmenin En İyi Yolunu Açıkladı
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Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyen birçok kişi çözümü uzun süreli kardiyo antrenmanlarında arıyor. Ancak uzmanlara göre direnç egzersizleri, yalnızca kasları güçlendirmekle kalmıyor; karın yağlarının azaltılmasında da daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Bilimsel araştırmalar, düzenli kuvvet antrenmanlarının metabolizma ve genel sağlık üzerinde de önemli faydalar sunduğunu gösteriyor.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi forma girmek için koşuya çıkıyor ya da uzun saatler kardiyo yapıyor.
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Hayatını kaybetmeden önce sağlık üzerine yaptığı yayınlarla tanınan İngiliz doktor Michael Mosley, BBC Radio 4'te yayımlanan Stay Young programında direnç egzersizlerinin karın yağlarını azaltmada kardiyoya göre daha etkili olduğunu söylemişti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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