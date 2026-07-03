Apple'ın Gizli Planları Sızdı: iPhone 18 Pro'ya Ait Belgeler Hackerların Eline Geçti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.aljazeera.com/news/2026/6...
Apple'ın Hindistan'daki üretim ortağı Tata Electronics'e düzenlenen büyük siber saldırı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Saldırının ardından henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro'ya ait teknik belgeler, parça bilgileri ve görseller internete sızdı. Olay, yalnızca yeni modelin detaylarını değil, Apple'ın yıllardır gizlilikle yönettiği tedarik zincirini de gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple'ın Hindistan'daki en önemli üretim ortaklarından Tata Electronics'e düzenlenen büyük siber saldırı, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırının sorumluluğunu fidye yazılımı grubu World Leaks üstlendi.
Teknoloji araştırma şirketi PP Foresight'ın kurucusu ve analisti Paolo Pescatore'ye göre olayın en kritik yönü, iPhone görsellerinin sızması değil.
Akademisyen Nurettin Akçay'da süreç hakkındaki detayları şu şekilde paylaştı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın