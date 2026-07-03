Apple'ın Gizli Planları Sızdı: iPhone 18 Pro'ya Ait Belgeler Hackerların Eline Geçti

Apple yıllardır Çin’de olmasına rağmen tek bir sızıntı olmamıştı. Ama sözde riskleri dağıtmak için bir kaç yıldır Hindistan’da operasyonlarını yürütüyordular.

Ne mi oldu? Hintliler IPhone 18’e ait tüm verileri sızdırmışlar. Ama öyle ufak bir sızıntı gibi düşünmeyin. Bildiğiniz her şeyi sızdırmışlar. Tata gruptan gerçekleşen sızıntıda, iPhone 18 Pro’nun 630 GB’lık çekirdek verisini (tedarikçi isimleri, taban fiyatlar, tam mühendislik çizimleri dahil) direkt dark web’e yüklemişler.

Eskiden en fazla Foxconn’da işçiler birkaç bulanık kasa fotoğrafı paylaşırdı. Hintliler resmen iPhone 18’in DNA’sını paylaşmışlar. Şaka gibi ama 200 bin dosya paylaşılmış.

Öyle büyük bir sızıntı ki bu bilgilerle Huawei’nin bile iPhone 18’i bir kaç güne piyasaya sürebileceği esprileri dahi yapılıyor.

Apple de-risk istiyordu fakat Hindistan riskin ta kendisini olmuş.