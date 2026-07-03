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Apple'ın Gizli Planları Sızdı: iPhone 18 Pro'ya Ait Belgeler Hackerların Eline Geçti

Apple'ın Gizli Planları Sızdı: iPhone 18 Pro'ya Ait Belgeler Hackerların Eline Geçti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 15:22
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Apple'ın Hindistan'daki üretim ortağı Tata Electronics'e düzenlenen büyük siber saldırı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Saldırının ardından henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro'ya ait teknik belgeler, parça bilgileri ve görseller internete sızdı. Olay, yalnızca yeni modelin detaylarını değil, Apple'ın yıllardır gizlilikle yönettiği tedarik zincirini de gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.aljazeera.com/news/2026/6...
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Apple'ın Hindistan'daki en önemli üretim ortaklarından Tata Electronics'e düzenlenen büyük siber saldırı, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Apple'ın Hindistan'daki en önemli üretim ortaklarından Tata Electronics'e düzenlenen büyük siber saldırı, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık 630 GB büyüklüğündeki gizli verilerin çalınmasının ardından, henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro'ya ait teknik belgeler, parça bilgileri ve görseller internete sızdırıldı. Olayın ardından Apple soruşturma başlatırken, uzmanlar sızıntının yalnızca yeni bir telefonun detaylarını değil, şirketin yıllardır büyük bir gizlilikle yönettiği tedarik zincirini de gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Saldırının sorumluluğunu fidye yazılımı grubu World Leaks üstlendi.

Grup, 12 Haziran'da karanlık ağ üzerindeki platformunda 200 binden fazla dosyayı yayımladığını duyurdu. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre çalınan verilerin toplam boyutu 630 GB'ı aşıyor.

Tata Electronics de siber güvenlik olayını doğrulayarak kapsamlı bir inceleme başlattığını açıkladı.

iPhone 18 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı

Sızdırılan belgelerde, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro'nun birçok kritik bileşenine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Belgelerde;

  • Ana devre kartında kullanılan çipler,

  • Batarya bileşenleri,

  • Kamera modülleri,

  • Parçaları tedarik eden şirketler,

  • Aynı parçalar için rekabet eden tedarikçiler

gibi Apple'ın normal şartlarda kamuoyuyla paylaşmadığı birçok teknik ayrıntının bulunduğu belirtiliyor.

Teknoloji araştırma şirketi PP Foresight'ın kurucusu ve analisti Paolo Pescatore'ye göre olayın en kritik yönü, iPhone görsellerinin sızması değil.

Teknoloji araştırma şirketi PP Foresight'ın kurucusu ve analisti Paolo Pescatore'ye göre olayın en kritik yönü, iPhone görsellerinin sızması değil.

Pescatore, asıl tehlikenin Apple'ın küresel tedarik zincirine ilişkin hassas bilgilerin ortaya çıkması olduğunu belirtiyor. Bu verilerin rakip firmalara, sahte ürün üreticilerine ve kötü niyetli gruplara Apple'ın üretim ağı hakkında önemli ipuçları sağlayabileceği ifade ediliyor.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Tata Electronics, olayın ardından şirket içi erişimleri sınırlandırdığını ve adli bilişim uzmanlarıyla soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir veri sızıntısı kısa süreli bir saldırıyla gerçekleşmiyor. Saldırganların sisteme uzun süre önce sızmış, kullanıcı hesaplarını ele geçirmiş veya şirket ağı içerisinde fark edilmeden hareket etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Apple sistemlerinden değil, üretim ortaklarından biri üzerinden gerçekleşmiş olsa da uzmanlar bunun günümüzde tedarik zinciri güvenliğinin ne kadar kritik hale geldiğini gösterdiğini vurguluyor.

Akademisyen Nurettin Akçay'da süreç hakkındaki detayları şu şekilde paylaştı:

Akademisyen Nurettin Akçay'da süreç hakkındaki detayları şu şekilde paylaştı:

Apple yıllardır Çin’de olmasına rağmen tek bir sızıntı olmamıştı. Ama sözde riskleri dağıtmak için bir kaç yıldır Hindistan’da operasyonlarını yürütüyordular.

Ne mi oldu? Hintliler IPhone 18’e ait tüm verileri sızdırmışlar. Ama öyle ufak bir sızıntı gibi düşünmeyin. Bildiğiniz her şeyi sızdırmışlar. Tata gruptan gerçekleşen sızıntıda, iPhone 18 Pro’nun 630 GB’lık çekirdek verisini (tedarikçi isimleri, taban fiyatlar, tam mühendislik çizimleri dahil) direkt dark web’e yüklemişler. 

Eskiden en fazla Foxconn’da işçiler birkaç bulanık kasa fotoğrafı paylaşırdı. Hintliler resmen iPhone 18’in DNA’sını paylaşmışlar. Şaka gibi ama 200 bin dosya paylaşılmış. 

Öyle büyük bir sızıntı ki bu bilgilerle Huawei’nin bile iPhone 18’i bir kaç güne piyasaya sürebileceği esprileri dahi yapılıyor. 

Apple de-risk istiyordu fakat Hindistan riskin ta kendisini olmuş.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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