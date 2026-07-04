Psikologlara Göre Çoğu İnsanın Bilmediği Mutluluğun Sırrı Açıklandı

Ancak psikoloji ve nörobilim alanında uzun yıllardır yürütülen araştırmalar, insanların mutluluğun kaynağı konusunda sık sık yanıldığını gösteriyor. Büyük hedeflere ulaşmak kısa süreli bir tatmin sağlasa da bu etki çoğu zaman kalıcı olmuyor.Hedonik adaptasyon: Yeni olan neden kısa sürede sıradanlaşıyor?

Psikolojide 'hedonik adaptasyon' olarak bilinen kavram, insanların olumlu gelişmelere zamanla alışmasını ifade ediyor. Yeni bir ev, terfi ya da uzun zamandır istenen bir otomobil ilk günlerde heyecan yaratsa da bu duygu zaman içinde azalıyor ve kişi eski mutluluk seviyesine geri dönüyor.

Pozitif psikoloji alanında çalışan araştırmacı Sonja Lyubomirsky ve ekibinin 2005 yılında yayımladığı çalışmaya göre mutluluk düzeyinin yaklaşık yüzde 50'si genetik faktörlerden, yüzde 10'u yaşam koşullarından etkilenirken, geri kalan yüzde 40'lık bölüm ise günlük alışkanlıklar ve bilinçli davranışlarla şekillenebiliyor. Bu da mutluluğun önemli bir kısmının kişinin kontrolünde olduğunu gösteriyor.