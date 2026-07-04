Psikologlara Göre Çoğu İnsanın Bilmediği Mutluluğun Sırrı Açıklandı
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Mutluluk gerçekten daha fazla para ya da büyük başarılarla mı geliyor? Bilimsel araştırmalar, kalıcı mutluluğun sanıldığından çok daha basit alışkanlıklara bağlı olduğunu ortaya koyuyor.
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Çoğumuz mutlu olmak için daha yüksek maaş, daha iyi bir kariyer ya da büyük bir hayat değişikliği gerektiğini düşünürüz.
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Psikiyatristlerin önerdiği bilimsel mutluluk alışkanlıkları
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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