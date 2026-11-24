Kar Üstündeki Kan İzinden Kenelerle Kaplı Pitona: Doğanın Korkutucu Yüzünü Gösteren 15 Fotoğraf
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Karlı bir orman yolunda geyik izleri bir noktada kırmızıya dönüyor. Bu listedeki 15 fotoğrafın en sakini o.
1. Karda bir anda kırmızıya dönen geyik izleri.
2. Avını dişleriyle sürükleyen kaplan.
3. Kırmızı gözleriyle karanlıktan bakan baykuş.
4. Kendinden büyük balığı yutan derin deniz kara yutucusu.
5. Ağzında kuş tüyleriyle görüntülenen çakal.
6. Çenesinin bir parçasını kaybetmesine rağmen hayatta kalan timsah.
7. Tek bir somon için nehrin ortasında kapışan iki boz ayı.
8. Mavi bir sineği yakalayan zıplayan örümcek.
9. Yetişkin bir zürafanın sırtına atlayan aslan.
10. Gagasına geçirdiği balığı havaya atıp yutmaya hazırlanan yılanboyun.
11. Karaya vuran balina leşinin başına toplanan kutup ayıları.
12. Başı kenelerle kaplanmış piton.
13. Çiçeklerin arasında avını yiyen peygamberdevesi.
14. Kaymanı kafasından yakalayan jaguar.
15. Pençesindeki yılanla boğuşan yılan kartalı.
Sizce hangisi daha kötü: 3 numaradaki baykuşla gece yarısı göz göze gelmek mi, 12 numaradaki pitonun kenelerini saymak mı?
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