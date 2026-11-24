Deniz Akbulut'un Prenses Diana ile Sınıf Arkadaşlığından Yeşilçam'a Uzanan Hayat Hikayesi
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1980'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer alan Deniz Akbulut, güzelliği, rol aldığı filmler ve özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Cüneyt Arkın, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerle aynı projelerde kamera karşısına geçti. Gelin, 13 yaşında başlayan sahne yıllarından zorlu bir sürecin ardından anlattığı hayatına dönelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Annesinin desteğiyle başladığı tiyatro yolculuğu, Deniz Akbulut'u Yeşilçam'a taşıdı.
Sinemaya 1976'da adım atan Akbulut, filmlerinin çoğunda Cüneyt Arkın'la birlikte oynadı.
Londra'da eğitim gördüğünü anlatan Akbulut, Türkiye'ye döndüğünde mankenlikle yoluna devam etti.
Akbulut, evliliğinde yaşadığı şiddeti ve görme yetisini kaybettiği süreci yıllar sonra anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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