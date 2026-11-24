Deniz Akbulut, varlıklı bir ailenin dört çocuğundan biri olarak İstanbul'da, Kocamustafapaşa'da dünyaya geldi. Annesi müzisyenliğin yanı sıra Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculukla da ilgileniyordu. Akbulut'un sahneyle tanışması da annesinin desteğiyle oldu: 13 yaşında Nejat Uygur Tiyatrosu'nda sahneye çıktı ve ilk deneyimini tarihsel komedi türündeki 'Paşazade Sülüman' oyunuyla yaşadı.

O yıllarda iç mimar ya da moda tasarımcısı olmayı hayal ediyordu. 2023'te verdiği röportajda tiyatroyla tanışmasını şöyle anlattı: 'Annem müzisyenliğin yanı sıra Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuk yapıyordu. Onun desteğiyle tiyatroya başladım. 'Sahne tozunu yutan bir daha iflah olmaz' derler ya, aynısını yaşadım.'

Yeşilçam'a uzanan yolun kapısını da yine annesi açtı. Bir aile dostu aracılığıyla Yeşilçam'ın tanınmış senarist ve yönetmenlerinden Safa Önal'la tanıştırıldı. Akbulut'a göre Önal, onun için 'Geleceğin Türkan Şoray'ı' demişti: 'Uzun kirpiklerim, iri gözlerim ve utangaç tavırlarım ona Türkan Şoray'ı anımsattı.'