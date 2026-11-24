Bu Şirketlerin Hangi Borsada İşlem Gördüğünü Bulabilecek misin?
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Dünyaca ünlü şirketlerin isimlerini duyduğunda onları hemen tanıyor olabilirsin. Peki ya hisselerinin hangi borsada işlem gördüğünü biliyor musun? Apple'dan Samsung'a, Tesla’dan Ferrari’ye kadar pek çok şirketin hangi ülkenin borsasında yer aldığını tahmin etmek sandığın kadar kolay olmayabilir.
1. Dünyanın en tanınan teknoloji şirketlerinden Apple, hangi borsada işlem görüyor?
2. Telefonundan televizyonuna kadar pek çok elektronik ürünüyle tanıdığımız Samsung Electronics’in adi hisseleri hangi ülkenin borsasında işlem görüyor?
3. Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla'nın hisselerini takip etmek için hangi borsaya göz atmalısın?
4. Nescafé, Nespresso ve KitKat gibi markalarla hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkan Nestlé'nin hisseleri hangi borsada bulunuyor?
5. Müzik dinleme alışkanlıklarımızı değiştiren Spotify, İsveç’te kurulan bir şirket olsa da hisselerini hangi borsada bulabilirsin?
6. Türk Hava Yolları'nın borsadaki kodunu ve hisse performansını merak ediyorsan hangi piyasaya göz atmalısın?
7. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Saudi Aramco'nun hisseleri hangi ülkenin borsasında bulunuyor?
8. Dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden Ferrari’nin hisseleri İtalya’da hangi borsada işlem görüyor?
Borsalarla henüz yeni tanışıyorsun!
Borsa bilgin oldukça iyi!
Sen tam bir borsa kurdusun!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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