Markette aynı fiyat etiketini taşıyan iki ürün arasında kaldığında çoğu zaman ambalaja ya da alışkanlığa göre seçim yaparız. Oysa aynı paraya aldığın iki ürün, ne kadar dayandığına, ne kadar kullanılabildiğine ve sonradan ne masraf çıkardığına göre bambaşka maliyetlere dönüşebilir. Aşağıdaki örneklerde iki ürünün etiket fiyatını hep aynı tuttuk; rakamlar temsilidir.