Aynı Fiyata Satılan İki Üründen Hangisinin Daha Hesaplı Olduğunu Gösteren 9 İpucu
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Markette aynı fiyat etiketini taşıyan iki ürün arasında kaldığında çoğu zaman ambalaja ya da alışkanlığa göre seçim yaparız. Oysa aynı paraya aldığın iki ürün, ne kadar dayandığına, ne kadar kullanılabildiğine ve sonradan ne masraf çıkardığına göre bambaşka maliyetlere dönüşebilir. Aşağıdaki örneklerde iki ürünün etiket fiyatını hep aynı tuttuk; rakamlar temsilidir.
1. Birim fiyata bak
2. Kaç kullanım çıktığını hesapla
3. Kullanım ömrünü saate böl
4. Enerji tüketimini hesaba kat
5. Sarf malzemesinin fiyatını sor
6. Net miktarı ve süzülmüş ağırlığı oku
7. Ne sıklıkla kullanacağını düşün
8. Tamir edilebilirliğe ve yedek parçaya bak
9. Son kullanma tarihini ve tüketme hızını unutma
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