Hafsanur Sancaktutan'la Yollarını Ayıran Kubilay Aka Yalnız Kalmayı Seçtiğini Söyledi
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Hafsanur Sancaktutan ile ekim ayında yollarını ayıran Kubilay Aka, Savaşların Mutfağı'nda özel hayatına dair konuştu. Oyuncu, şu sıralar yalnız kalmayı tercih ettiğini ve kendisiyle baş başa kalmanın tadını çıkardığını söyledi. Aka'nın ilişkiler hakkındaki bir cümlesi ise ayrılığın ardından manidar bulundu.
KAYNAK: Savaşların Mutfağı/ LoopTV
Kubilay Aka, ayrılığın ardından kendi içine döndüğünü anlattı.
Yaklaşık iki yıllık ilişki ekim ayında ikinci kez sona ermişti.
Aka, birkaç hafta önce aşka bakışını da anlatmıştı.
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