Kubilay Aka, YouTube programı Savaşların Mutfağı'nda özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Oyuncu, bu dönemde kendisine ayırdığı zamandan memnun olduğunu dile getirdi.

Aka'nın açıklamasında en çok dikkat çeken kısım ise ilişkilere dair yaptığı yorum oldu. Oyuncu, bir ilişkinin içindeyken de zaman zaman insanın kendini kapatma ihtiyacı duyabileceğini söyledi:

'Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum. Bazen ilişki içerisinde de kendini kapatmak istediğin zamanlar oluyor. Yalnızlık şu sıralar daha çekici geliyor.'

Ayrılık haberlerinin ardından gelen bu sözler, kısa sürede magazin gündemine oturdu.