Pattinson, gösterim sırasında annesinin yanında oturduğunu ve annesinin elini tuttuğunu söyledi. Her şey bir anda üst üste binmişti. Bir noktada salondan fırlayıp dışarıda gördüğü ilk arabaya atladı. Meğer araba bambaşka birine aitmiş. Üstelik bu anlar TMZ kameralarına yansıyormuş.

Ardından hiç beklemeden ülkeyi terk ettiğini ve kariyerinin bittiğini düşündüğünü anlattı. Stern ne kadar uzak kaldığını sorduğunda yanıtı kısa oldu: 'Altı ay.'