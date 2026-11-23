Yeni James Bond Robert Pattinson, Meğer Alacakaranlık Galasında Panik Atak Geçirmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni James Bond olarak duyurulan Robert Pattinson'ın yıllar önce Howard Stern'e anlattığı hikâye yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu, ilk Alacakaranlık galasında büyük bir panik atak geçirdiğini, salondan kaçıp yanlış arabaya bindiğini anlatmıştı. Ardından ülkeyi terk etmiş ve tam 6 ay geri dönmemiş.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Pattinson, ilk Alacakaranlık galasında annesinin elini tutarken büyük bir panik atak geçirdiğini itiraf etti.
Galadan kaçıp bindiği araba başkasınınmış, o anları da TMZ kaydediyormuş.
Altı aylık kaçış, stüdyo karşısında Pattinson'ın elini güçlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın