Hem kariyeri hem özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyan Robert Pattinson, James Bond rolüyle anılmaya başlamasının ardından Kaliforniya'daki lüks evinin görüntüleriyle de merak konusu oldu. Evin doğayla iç içe mimarisi, şık dekorasyonu ve özel yüzme havuzu görenleri hayran bıraktı.

Dış cephede açık tonlar, kiremit çatı ve doğal taş detayları kullanılıyor. Bu da eve sıcak bir Akdeniz atmosferi veriyor.