Yeni James Bond Robert Pattinson'ın Kaliforniya'daki Süper Lüks Evi Ortaya Çıktı!
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Yeni James Bond olarak duyurulan Robert Pattinson, bu kez oyunculuğuyla değil Kaliforniya'daki evi ile konuşuluyor. Doğayla iç içe mimarisi, şık dekorasyonu ve özel yüzme havuzuyla dikkat çeken evin görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Vogue
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Pattinson'ın Kaliforniya'daki evi gösterişten uzak ama sofistike detaylarıyla öne çıkıyor.
Yeşilliklerle çevrili bahçe, özel bir tatil köyünü andırıyor.
İç dekorasyonda doğal tonlar ön planda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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