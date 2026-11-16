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James Bond Serisinin Yeni Filminde 007'yi Canlandıracak Oyuncu Resmen Duyuruldu: Robert Pattinson

James Bond Serisinin Yeni Filminde 007'yi Canlandıracak Oyuncu Resmen Duyuruldu: Robert Pattinson

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 19:02
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Sinema dünyasının uzun süredir merakla beklediği yeni James Bond kararı açıklandı. Duyuru serinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla geldi. Yeni filmin senaryosunu Peaky Blinders'ın yaratıcısı, yönetmenliğini ise Dune'un yönetmeni üstleniyor.

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Yeni James Bond Robert Pattinson oldu.

Yeni James Bond Robert Pattinson oldu.

Amazon MGM Studios, James Bond serisinin yeni filminde 007 rolünü Robert Pattinson'ın üstleneceğini resmen duyurdu. Açıklama serinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla geldi. Pattinson, ajan karakterini beyaz perdede canlandıran yedinci oyuncu olacak.

Aylardır süren iddiaların ardından gelen onay, Daniel Craig'in ayrılışıyla boşalan koltuğun kime kalacağı sorusuna da son verdi.

Filmi Denis Villeneuve yönetecek.

Filmi Denis Villeneuve yönetecek.

Yeni filmin senaryosunu Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Dune filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve oturuyor. Yapımcı stüdyo Amazon MGM, oyuncu seçimine mayıs ayında başlamıştı.

Daniel Craig, serinin son filmlerinde 007'yi canlandırmış ve karakteri on beş yıla yakın süre boyunca taşımıştı.

007'yi daha önce altı oyuncu canlandırdı.

007'yi daha önce altı oyuncu canlandırdı.

007 rolünü Pattinson'dan önce altı oyuncu üstlendi. Sean Connery 1962'de ilk filmle karakteri başlattı, George Lazenby 1969'da tek filmlik bir görev yaptı.

Roger Moore 1973 ile 1985 arasında yedi filmde rol aldı. Timothy Dalton 1987'de, Pierce Brosnan ise 1995'te serinin başına geçti.

Daniel Craig 2006'da başladığı rolü 2021'de çıkan son filmiyle bıraktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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