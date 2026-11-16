James Bond Serisinin Yeni Filminde 007'yi Canlandıracak Oyuncu Resmen Duyuruldu: Robert Pattinson
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Yeni James Bond Robert Pattinson oldu.
Filmi Denis Villeneuve yönetecek.
007'yi daha önce altı oyuncu canlandırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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