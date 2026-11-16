James Bond Serisinin Yeni Filminde 007'yi Canlandıracak Oyuncu Resmen Duyuruldu: Robert Pattinson

007 rolünü Pattinson'dan önce altı oyuncu üstlendi. Sean Connery 1962'de ilk filmle karakteri başlattı, George Lazenby 1969'da tek filmlik bir görev yaptı.

Roger Moore 1973 ile 1985 arasında yedi filmde rol aldı. Timothy Dalton 1987'de, Pierce Brosnan ise 1995'te serinin başına geçti.

Daniel Craig 2006'da başladığı rolü 2021'de çıkan son filmiyle bıraktı.