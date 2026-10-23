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Euphoria'nın Nate'i 007 Olamadı: Amazon'un Yeni James Bond İçin Ekran Testine Çağırdığı İsimler Ortaya Çıktı!

Euphoria'nın Nate'i 007 Olamadı: Amazon'un Yeni James Bond İçin Ekran Testine Çağırdığı İsimler Ortaya Çıktı!

Amazon
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.10.2026 - 13:33 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 13:37
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Daniel Craig'in No Time to Die ile veda etmesinden bu yana boş kalan 007 koltuğu için yürütülen seçmelerde sona gelinirken, aylardır James Bond adayları arasında adı en çok geçen Jacob Elordi'yle ilgili sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. Amazon MGM'nin Londra'da başlayacak ekran testlerine kimlerin çağrıldığı kulis kaynaklarıyla ortaya çıkınca, 'Yeni James Bond kim olacak?' sorusu sosyal medyada yeniden alevlendi.

Kaynak: Deadline · The Hollywood Reporter

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Jacob Elordi, Euphoria'nın Nate'i olarak tanındıktan sonra 007 için en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Jacob Elordi, Euphoria'nın Nate'i olarak tanındıktan sonra 007 için en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

1997'de Avustralya'nın Brisbane kentinde doğan Jacob Elordi, Netflix'in The Kissing Booth serisiyle tanınmaya başladı, HBO'nun Euphoria dizisinde canlandırdığı Nate Jacobs karakteriyle ise kısa sürede dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Saltburn, Priscilla ve Guillermo del Toro'nun Frankenstein uyarlamasıyla sinemadaki yerini sağlamlaştıran oyuncu, bu yıl Margot Robbie'yle başrolü paylaştığı Uğultulu Tepeler'le de adından söz ettirdi.

Amazon MGM'nin baharda yeni James Bond arayışını resmen başlatmasının ardından Elordi'nin adı hemen favoriler arasına yazıldı, hatta bazı dedikodu hesapları rolün kendisine teklif edildiğini bile iddia etti. Stüdyo bu iddiaları hiçbir zaman doğrulamazken, Elordi'yi smokin içinde görmeyi bekleyen hayranlar için son gelen haber pek iç açıcı olmadı.

The Hollywood Reporter'a göre Jacob Elordi, Londra'daki James Bond ekran testlerine katılmayacak.

The Hollywood Reporter'a göre Jacob Elordi, Londra'daki James Bond ekran testlerine katılmayacak.

The Hollywood Reporter'ın kulis kaynaklarına dayandırdığı habere göre Jacob Elordi, bazı iddiaların aksine bu hafta sonu Londra'da yapılacak James Bond ekran testlerine katılmayacak. Bir dönem adı güçlü biçimde geçen Sinners yıldızı Jack O'Connell'ın da listede olmadığı belirtilirken, testlere en az üç, bir başka kaynağa göre ise beş oyuncunun katılabileceği konuşuluyor.

En erken cuma günü başlaması beklenen testlerde adayların dublör sahneleri, kamera karşısındaki duruşları ve diyalog performansları üzerinden değerlendirileceği aktarılıyor. Amazon ise yorum yapmayıp oyuncu seçimi sürerken ayrıntı paylaşmayacağını söylediği önceki açıklamasını hatırlatmakla yetindi. Elordi'nin dışarıda kaldığı bu son virajda kamera karşısına geçecek isimler ise Deadline'ın haberiyle gün yüzüne çıktı.

Deadline'a göre Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O'Connor, James Bond ekran testine çağrıldı.

Deadline'a göre Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O'Connor, James Bond ekran testine çağrıldı.

Deadline'ın haberine göre Amazon MGM şimdiye kadar en az dört oyuncuya ekran testi teklifi yaptı ve resmi bir doğrulama olmasa da yeni James Bond adayları arasında Slow Horses'ın yıldızı Jack Lowden, Masters of the Air ve Fantastik Canavarlar serisinden tanınan Callum Turner ile The Crown'da genç Prens Charles'ı canlandıran Josh O'Connor bulunuyor. Dördüncü ismin kim olduğu ise henüz bilinmiyor. Aslında ayın başında yapılması planlanan testler, finalistlerin programları çakışınca hepsinin aynı döneme denk gelmesi için ay sonuna kaydırıldı.

Kadro arayışını Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve, yapımcılar Amy Pascal ile David Heyman ve oyuncu seçimi direktörü Nina Gold birlikte yürütürken, senaryoyu Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight kaleme alıyor. Testler gelecek hafta tamamlansa da nihai karar için bir tarih verilmedi, sektördeki genel beklenti yeni 007'nin yıl sonuna kadar açıklanması yönünde. The Hollywood Reporter'ın haberinde ise finalistler arasında yalnızca Lowden ile Turner'ın adı geçiyor, bu yüzden O'Connor'ın listede olup olmadığı netlik kazanmış değil.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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