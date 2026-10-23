Euphoria'nın Nate'i 007 Olamadı: Amazon'un Yeni James Bond İçin Ekran Testine Çağırdığı İsimler Ortaya Çıktı!

The Hollywood Reporter'ın kulis kaynaklarına dayandırdığı habere göre Jacob Elordi, bazı iddiaların aksine bu hafta sonu Londra'da yapılacak James Bond ekran testlerine katılmayacak. Bir dönem adı güçlü biçimde geçen Sinners yıldızı Jack O'Connell'ın da listede olmadığı belirtilirken, testlere en az üç, bir başka kaynağa göre ise beş oyuncunun katılabileceği konuşuluyor.

En erken cuma günü başlaması beklenen testlerde adayların dublör sahneleri, kamera karşısındaki duruşları ve diyalog performansları üzerinden değerlendirileceği aktarılıyor. Amazon ise yorum yapmayıp oyuncu seçimi sürerken ayrıntı paylaşmayacağını söylediği önceki açıklamasını hatırlatmakla yetindi. Elordi'nin dışarıda kaldığı bu son virajda kamera karşısına geçecek isimler ise Deadline'ın haberiyle gün yüzüne çıktı.