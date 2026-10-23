Euphoria'nın Nate'i 007 Olamadı: Amazon'un Yeni James Bond İçin Ekran Testine Çağırdığı İsimler Ortaya Çıktı!
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Daniel Craig'in No Time to Die ile veda etmesinden bu yana boş kalan 007 koltuğu için yürütülen seçmelerde sona gelinirken, aylardır James Bond adayları arasında adı en çok geçen Jacob Elordi'yle ilgili sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. Amazon MGM'nin Londra'da başlayacak ekran testlerine kimlerin çağrıldığı kulis kaynaklarıyla ortaya çıkınca, 'Yeni James Bond kim olacak?' sorusu sosyal medyada yeniden alevlendi.
Kaynak: Deadline · The Hollywood Reporter
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Jacob Elordi, Euphoria'nın Nate'i olarak tanındıktan sonra 007 için en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
The Hollywood Reporter'a göre Jacob Elordi, Londra'daki James Bond ekran testlerine katılmayacak.
Deadline'a göre Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O'Connor, James Bond ekran testine çağrıldı.
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