James Bond İzleme Sıralaması: 63 Yıllık Mirasın En İyileri!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
James Bond serisi, 1962'den bu yana altı farklı oyuncuyla toplam 25 filme ulaştı. Sean Connery'den Daniel Craig'e uzanan bu yolculukta her dönem kendi tonunu ve kendi kötü adamını yarattı. Seriye yeni başlayacaklar için doğru izleme sırası ve öne çıkan yapımlar sık sorulan bir soru. 007 evreninin kronolojik rehberi ve dönemin en iyileri aşağıda.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
James Bond serisi, 1962 yılında Sean Connery'nin başrolünde olduğu Dr. No ile sinemaya girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roger Moore, Timothy Dalton ve Pierce Brosnan dönemlerinde seri dört farklı yüzle otuz yıl sürdü.
Daniel Craig dönemi, James Bond'u ilk kez kusurlu ve kendiyle çelişen bir kahramana dönüştürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın