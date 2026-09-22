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James Bond İzleme Sıralaması: 63 Yıllık Mirasın En İyileri!

James Bond İzleme Sıralaması: 63 Yıllık Mirasın En İyileri!

James Bond
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
22.09.2026 - 14:30 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 14:46
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James Bond serisi, 1962'den bu yana altı farklı oyuncuyla toplam 25 filme ulaştı. Sean Connery'den Daniel Craig'e uzanan bu yolculukta her dönem kendi tonunu ve kendi kötü adamını yarattı. Seriye yeni başlayacaklar için doğru izleme sırası ve öne çıkan yapımlar sık sorulan bir soru. 007 evreninin kronolojik rehberi ve dönemin en iyileri aşağıda.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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James Bond serisi, 1962 yılında Sean Connery'nin başrolünde olduğu Dr. No ile sinemaya girdi.

James Bond serisi, 1962 yılında Sean Connery'nin başrolünde olduğu Dr. No ile sinemaya girdi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası yükselen Soğuk Savaş atmosferi, 20. yüzyılın ortasında casus filmi türünü sinemanın en popüler janrlarından birine dönüştürdü. Ian Fleming'in romanlarından uyarlanan James Bond serisi bu dönemde doğdu ve Sean Connery'nin canlandırdığı 007 ile 1962'de Dr. No filminde ilk kez beyazperdeye taşındı.

Connery döneminde çekilen Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice ve Diamonds Are Forever, serinin sonraki tüm filmlerine örnek olan SPECTRE örgütünü, egzotik mekanları ve ikonik Aston Martin DB5'i tanıttı. Sinefillerin çoğuna göre seriye başlamak için en iyi nokta hâlâ bu altı film.

Roger Moore, Timothy Dalton ve Pierce Brosnan dönemlerinde seri dört farklı yüzle otuz yıl sürdü.

Roger Moore, Timothy Dalton ve Pierce Brosnan dönemlerinde seri dört farklı yüzle otuz yıl sürdü.

Sean Connery'nin ayrılmasının ardından yapımcılar, İngiliz casus dizisi The Saint'in yıldızı Roger Moore'u yeni Bond seçti. Moore, 1973'ten 1985'e kadar yedi filmde rol aldı; bunlar arasında en beğenileni, KGB ajanı Anya Amasova ile Bond'u bir araya getiren ve ikonik kötü karakter Jaws'ı tanıtan The Spy Who Loved Me (1977) oldu.

Moore'un ardından kısa süreliğine Timothy Dalton smokin giydi. The Living Daylights (1987) ve Licence to Kill (1989) ile Connery'den beri görülmeyen sert ve ciddi bir Bond yorumu sundu. Ardından seriye gelen Pierce Brosnan döneminde bütçeler büyüdü; GoldenEye (1995), Judi Dench'in canlandırdığı ilk kadın M karakterini tanıttı ve Fleming'in romanına dayanmayan ilk Bond filmi oldu. Dönemin en iyisi olarak genellikle bu film gösterilir.

Daniel Craig dönemi, James Bond'u ilk kez kusurlu ve kendiyle çelişen bir kahramana dönüştürdü.

Daniel Craig dönemi, James Bond'u ilk kez kusurlu ve kendiyle çelişen bir kahramana dönüştürdü.

Daniel Craig, Casino Royale (2006) ile seriyi sıfırdan başlattı ve Bond'u ilk kez kendiyle çelişen, kusurlu bir karakter olarak gösterdi. Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) ve No Time to Die (2021) ile devam eden bu dönemde en çok beğenilen yapım, Sam Mendes'in yönettiği ve Naomie Harris'in Moneypenny'i canlandırdığı Skyfall oldu.

Craig'in vedasından sonra serinin 26. filmini Denis Villeneuve yönetecek; senaryoyu Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight yazıyor. Yeni 007 için resmi bir isim açıklanmadı ancak Callum Turner ve Jack Lowden gibi isimler değerlendiriliyor; Oscar ödüllü oyuncu Gary Oldman, rol arkadaşı Lowden'ın seçildiğini iddia etti. Bu iddia henüz yapımcılar tarafından doğrulanmadı. Bond 26'nın çekimlerinin 2027'de başlaması, filmin 2028'de vizyona girmesi bekleniyor.

007 evreninin resmi kronolojik izleme sırası şöyle: Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), On Her Majesty's Secret Service (1969), Diamonds Are Forever (1971), Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983), A View to a Kill (1985), The Living Daylights (1987), Licence to Kill (1989), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), Die Another Day (2002), Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015), No Time to Die (2021).

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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