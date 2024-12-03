James Bond Rolüyle Dünya Çapında Üne Kavuşan Daniel Craig, 007 Olmayı Bırakma Nedenini İtiraf Etti

'Rol bana teklif edildiğinde henüz ortada bir senaryo yoktu. Senaryoyu görmeden kabul edemem diye düşündüm. O zamanlar rol aldığım filmlerden iyi para kazanıyordum ama kendimi dünyaya kanıtlamak zorunda hissettim. Geriye dönüp baktığımda o zamanlar oynadığım gibi devam etseydim daha mutlu olurdum. James Bond olmak çok zor. Her bir film hayatınızdan iki yıl çalıyor, 6 ay evde yoksunuz. O sırada başka filmlerde de rol aldım. Kendimi kanıtlama arzusu beni çok tüketti, ben de James Bond olmayı bıraktım' dedi.