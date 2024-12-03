James Bond Rolüyle Dünya Çapında Üne Kavuşan Daniel Craig, 007 Olmayı Bırakma Nedenini İtiraf Etti
James Bond Rolüyle Dünya Çapında Üne Kavuşan Daniel Craig, 007 Olmayı Bırakma Nedenini İtiraf Etti
İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond karakteriyle büyük bir üne kavuşmuştu. 15 yıl boyunca James Bond'u canlandıran Craig sonunda 007 olmaktan vazgeçmişti. Hollywood Reporter'ın haberine göre ünlü oyuncu Bond olmayı neden bıraktığını itiraf etti. Podcast yayınında konuşan Daniel Craig rolün kendisini tükettiğini dile getirdi. İşte detaylar...
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Sean Connery'den tutun da Pierce Brosnan'a kadar pek çok oyuncu James Bond'u canlandırarak sinema tarihine geçti. İngiliz aktör Daniel Craig de onlardan biriydi.
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Şimdilerde 56 yaşında olan Craig, 2006 yapımı 'Casino Royale'den tutun da 2021 yapımı 'No Time to Die' filmine kadar tam 15 sene James Bond karakterini canlandırdı ve artık sinema dünyası başka bir James Bond arayışında.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Hollywood Reporter'ın bir podcast yayınına konuk oldu ve James Bond rolünü kabul ederken ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
James Bond ile uluslararası bir üne kavuşan Craig yaptığı açıklamada,
Dedektif Benoit Blanc karakteriyle de son yıllarda çok sevilen Daniel Craig, 'Queer' filmiyle ekranlarda. Hatırlarsanız film geçtiğimiz ay MUBI FEST'in açılışında gösterime girecekti ama yasaklanmıştı. Siz Daniel Craig'in James Bond rolünü terk etmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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