'Wicked' Yıldızı Sinemada Şarkı Söyleyen İzleyicilerine Tam Destek Verdi!
'Wicked' Yıldızı Sinemada Şarkı Söyleyen İzleyicilerine Tam Destek Verdi!
Ariana Grande ve Cynthia Erivo'nun başrollerde oynadığı ''Wicked' filmi dünya çapında vizyona girdi. Müzikal türündeki film, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Ancak filmi sinemada izleyenlerin oyuncularla birlikte şarkı söylemesi tartışma konusu oldu. Dünya çapındaki bir sinema salonu seyircilere bir uyarı yaptı. Filmin yıldızı Cynthia Erivo da tam tersi bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
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Broadway müzikalinden uyarlanan 'Wicked' filmi dünya çapında vizyona girdi ve sinema eleştirmenlerinden "yılın en iyi müzikali" yorumlarını aldı. Filmin başrolünde Ariana Grande ve Cynthia Erivo oynuyor.
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Ve ikisi de aynı zamanda şarkıcı. Zira bu aralar dünya çapında müzikal film furyası başladı.
'Wicked' filmini izlemeye gidenler haliyle bu iki ünlü ismin şarkılarına eşlik ettiler. Ancak sinema salonları bundan rahatsız oldu. Rolling Stone'un haberine göre dünya çapında sinema salonları bulunan AMC, izleyicilerin konuşmasını, ağlamasını, flört etmesini ve şarkı söylemesini yasakladı.
Film dağıtımcısının bu uyarısına 'Wicked'ın başrolü Cynthia Erivo'dan tam tersi bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada,
Peki siz seyircilerin sinemadaki davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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