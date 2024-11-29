'Moana 2' Filmiyle Ekranlara Gelen Dwayne Johnson'ın Kaslarının Son Hali Sosyal Medyaya Sızdı
'Moana 2' Filmiyle Ekranlara Gelen Dwayne Johnson'ın Kaslarının Son Hali Sosyal Medyaya Sızdı
Dwayne Johnson'ın başrolde oynadığı 'Moana 2' tüm dünyada vizyona girdi. Sinema eleştirmenlerinden ise olumsuz yorumlar geldi. Ama ünlü oyuncunun kafaya taktığı bu değil, başka bir olay... 'Kaya' lakabıyla bilinen ünlü oyuncu verdiği bir röportajda canlı çekim halindeki gelecek filminin çekimlerinde görüntüsünün sosyal medyaya sızmasından şikayetçi. Zira görüntülerde kaslarının biraz eridiği fark ediliyor. Peki Dwayne Johnson bu konu hakkında ne demiş, gelin hep birlikte bakalım.
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Amerikalı aktör Dwayne Johnson'ı hepimiz kaslı ve gösterişli yapısıyla tanıyoruz. Eski bir profesyonel güreşçi olan 52 yaşındaki Johnson, 'Kaya' lakabıyla tanınıyor.
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Ünlü oyuncu şimdilerde Disney yapımı 'Moana 2' filmiyle ekranlara geliyor. Film dünya çapında vizyona girdi ve ilk eleştirilere bakılırsa yorumlar pek de olumlu değil. Ama o bundan rahatsızlık duymuyor, rahatsızlık duyduğu durum ise bambaşka...
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Moana 2' filminin tanıtımı için verdiği bir röportajda bir sonraki live-action yani canlı çekim filminin setinde başına gelen olayı anlattı.
Dwayne Johnson, şekil değiştiren bir yarı tanrı rolündeyken çekimlerde kaslarının güçsüz göründüğü sosyal medyaya sızmıştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.
Independent'ın haberine göre Dwayne Johnson konuyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
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'Moana 2' Türkiye'de bu cuma vizyona girdi. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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