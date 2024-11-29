'Moana 2' Filmiyle Ekranlara Gelen Dwayne Johnson'ın Kaslarının Son Hali Sosyal Medyaya Sızdı

Dwayne Johnson'ın başrolde oynadığı 'Moana 2' tüm dünyada vizyona girdi. Sinema eleştirmenlerinden ise olumsuz yorumlar geldi. Ama ünlü oyuncunun kafaya taktığı bu değil, başka bir olay... 'Kaya' lakabıyla bilinen ünlü oyuncu verdiği bir röportajda canlı çekim halindeki gelecek filminin çekimlerinde görüntüsünün sosyal medyaya sızmasından şikayetçi. Zira görüntülerde kaslarının biraz eridiği fark ediliyor. Peki Dwayne Johnson bu konu hakkında ne demiş, gelin hep birlikte bakalım.