'The Gentlemen' Çok Sevilmişti: Kara Mizahın Ustası Guy Ritchie'nin Yeni Dizisinin Kadrosu Belli Oldu

Suç dizi ve filmleriyle dünyayı kasıp kavuran Guy Ritchie'den bir yeni dizi daha geliyor. Londra'da geçen dizi İrlandalı bir suç ailesinin hikayesini konu alıyor. Netflix'teki 'The Gentlemen' dizisiyle çok konuşulan ünlü yönetmen bu dizi için şimdilerde yeni bir kadro kuruyor. Kadroda ise yok yok! Resmen bir yıldızlar geçidi... Gelin o kadroya hep birlikte bakalım.