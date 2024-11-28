'The Gentlemen' Çok Sevilmişti: Kara Mizahın Ustası Guy Ritchie'nin Yeni Dizisinin Kadrosu Belli Oldu
'The Gentlemen' Çok Sevilmişti: Kara Mizahın Ustası Guy Ritchie'nin Yeni Dizisinin Kadrosu Belli Oldu
Suç dizi ve filmleriyle dünyayı kasıp kavuran Guy Ritchie'den bir yeni dizi daha geliyor. Londra'da geçen dizi İrlandalı bir suç ailesinin hikayesini konu alıyor. Netflix'teki 'The Gentlemen' dizisiyle çok konuşulan ünlü yönetmen bu dizi için şimdilerde yeni bir kadro kuruyor. Kadroda ise yok yok! Resmen bir yıldızlar geçidi... Gelin o kadroya hep birlikte bakalım.
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Kara mizah ve suç yapımları deyince kuşkusuz hepimizin aklına aynı yönetmen gelir: Guy Ritchie. Ünlü yönetmen en son Netflix'te gösterime giren 'The Gentlemen' adlı diziyle izlenme rekorları kırmıştı. Tabii dizide Theo James'in başrolde oynaması da bu rekorda önemli bir etken.
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Ünlü yönetmen şimdilerde yepyeni bir suç dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin adı henüz belli değil ancak The Independent'ın haberine göre kadro resmen belli oldu!
'Venom' serisiyle sinema dünyasında tozu dumana attıran Tom Hardy, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Hardy dizide 'Harry Da Souza' karakterini canlandıracak.
James Bond karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan 71 yaşındaki Pierce Brosnan ise Harry'nin patronu 'Conrad Harrigan' rolünde.
Oscar ödüllü 79 yaşındaki Helen Mirren ise Conrad'ın eşi 'Maeve Harrigan'ı canlandıracak. Ünlü oyuncu dizide İrlandalı suç ailesinin reisi olacak.
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'The Gentlemen' dizisinden sonra yeni bir Guy Ritchie yapımı dizi dünyasını sollar sanki. 'Young Sherlock' dizisi de yolda zaten. Bakalım Tom Hardy başrollü dizi nasıl olacak? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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