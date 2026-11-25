Tatlıyı Terlikte, Makarnayı Ters Kadehte Yer miydiniz? Tabağı Unutan 19 Yemek Sunumu
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Bu listedeki tatlılardan biri parmak arası terliğin üstünde, biri de pamuk şekerden peruk takmış bir mankenin başında geliyor.
1. Tabak Yerine Koca Bir Mutfak Bıçağı
2. Cerrahi Maskenin İçinde Servis Edilen Tatlı
3. Parmak Arası Terlikte Çikolatalı Tatlı
4. Kristal Kadehin Altına Hapsedilmiş Makarna
5. Geyik Boynuzunun Uçlarına Oturtulmuş Lokmalar
6. Ahır Çatalıyla Gelen Çikolatalı Toplar
7. Tabak Yok, Masanın Kendisi Var
8. Klipsli Dosya Altlığında Peynir Tabağı
9. Süzgecin İçinde Soslu Dürüm
10. Paslı Kovadan Çıkan Cipsler
11. Cam Spor Ayakkabının İçinde Churros
12. Oyuncak Kamyonla Gelen Hamburger
13. Alevler İçinde Künefe
14. Kürekle Gelen Fırın Patates
15. Streç Filmle Sarılmış Tabak
16. Balık Kılçığının Üstünde Servis
17. Ağaç Dalına Saplanmış Deney Tüplerinde Kokteyl
18. Mankenin Kafasında Pamuk Şekerden Peruk
19. Dal Yığınının Altında Saklanan Yemek
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