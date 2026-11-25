Gupta, projeyi 48 saatten kısa bir sürede tek başına yazdı. IFLScience'ın aktardığına göre kendini 'uydu meraklısı' olarak tanımlayan genç, siteyi hafta sonu canı sıkıldığı için yaptığını söylüyor.

Gupta'ya göre insanların çoğu, her gün bölgelerinin fotoğrafını çekebilecek binlerce uydu olduğundan ve bu fotoğrafların önemli bir kısmının herkese açık olduğundan habersiz. Bu görüntülere ulaşmanın mevcut yolları ise fazlasıyla karmaşık. Gupta'nın amacı, herkesin kendi gözüyle bakabilmesini kolaylaştırmak.

Site, yörüngedeki yaklaşık 17 bin nesneyi CelesTrak kataloğu üzerinden hesaplıyor ve bu hesaplamalar doğrudan kullanıcının tarayıcısında yapılıyor. Konum bilgileri de herhangi bir yerde saklanmıyor.