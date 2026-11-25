Haberiniz Yokken Fotoğrafınızı Çeken Uyduların Görüntülerine Ulaşabileceğiniz Site
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Waterloo Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okuyan Armaan Gupta'nın bir hafta sonunda kurduğu site, yaşadığınız yerin üzerinden son 7 günde hangi uyduların geçtiğini gösteriyor.
Watched.Earth adlı platforma bir adres yazmanız ya da küre üzerinde bir noktaya tıklamanız yeterli. Site, o bölgenin üzerinden geçen uyduları listeliyor ve bu geçişlerde çekilen, herkese açık uydu fotoğraflarını önünüze getiriyor. Üniversitenin açıklamasına göre platform ilk haftasında 1,1 milyondan fazla ziyaret aldı.
Adresinizi yazıyorsunuz, üzerinizden geçen uydular sıralanıyor
Canı sıkıldığı için 48 saatte yazdı
Savaş bölgelerindeki yıkımı görmek de mümkün
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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