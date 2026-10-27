NASA'nın Uzaydan Çektiği Fotoğraflarda Kuzey Kore ve Güney Kore Farkı Dikkat Çekti
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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği gece fotoğrafları, Kuzey ve Güney Kore arasındaki elektrik farkını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Güney Kore şehirleri ışıl ışıl parlarken Kuzey Kore'nin büyük bölümü karanlığa gömülü görünüyor. Aradan geçen 11 yıla rağmen tablo pek değişmemiş.
Bu fotoğraf 30 Ocak 2014'te çekildi.
Başkent Pyongyang küçük bir ada gibi duruyor
11 yıl sonra çekilen fotoğrafta da tablo değişmedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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