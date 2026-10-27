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NASA'nın Uzaydan Çektiği Fotoğraflarda Kuzey Kore ve Güney Kore Farkı Dikkat Çekti

NASA'nın Uzaydan Çektiği Fotoğraflarda Kuzey Kore ve Güney Kore Farkı Dikkat Çekti

NASA
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:31
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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği gece fotoğrafları, Kuzey ve Güney Kore arasındaki elektrik farkını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Güney Kore şehirleri ışıl ışıl parlarken Kuzey Kore'nin büyük bölümü karanlığa gömülü görünüyor. Aradan geçen 11 yıla rağmen tablo pek değişmemiş.

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Bu fotoğraf 30 Ocak 2014'te çekildi.

Bu fotoğraf 30 Ocak 2014'te çekildi.

Fotoğrafı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 38. Sefer ekibi Kore Yarımadası'nın üzerinden geçerken çekti. NASA Earth Observatory'nin açıklamasına göre Kuzey Kore, komşuları Güney Kore ve Çin'e kıyasla neredeyse tamamen karanlık.

NASA, karanlık toprakların Sarı Deniz'i Japon Denizi'ne bağlayan bir su parçası gibi göründüğünü belirtiyor. Yani fotoğrafa ilk bakışta Kuzey Kore'yi çevresindeki denizden ayırt etmek neredeyse imkansız.

Başkent Pyongyang küçük bir ada gibi duruyor

Başkent Pyongyang küçük bir ada gibi duruyor

Fotoğrafta Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, karanlığın ortasında küçük bir ışık adası gibi görünüyor. NASA'ya göre 3,26 milyon nüfuslu başkentin yaydığı ışık, Güney Kore'deki küçük kasabalarınkiyle aynı düzeyde.

Güney Kore'de ise durum tam tersi. Yaklaşık 25,6 milyon kişinin yaşadığı Seul metropol bölgesi, ülke nüfusunun yarısından fazlasını barındırıyor ve fotoğrafın en parlak noktası olarak dikkat çekiyor.

NASA bir ayrıntıya daha dikkat çekiyor: Kıyı çizgileri gece fotoğraflarında genellikle net biçimde seçiliyor. Güney Kore'nin doğu kıyısı da açıkça görülüyor. Kuzey Kore'nin kıyısını ise fark etmek oldukça zor.

11 yıl sonra çekilen fotoğrafta da tablo değişmedi.

11 yıl sonra çekilen fotoğrafta da tablo değişmedi.

NASA, 15 Eylül 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen yeni bir gece fotoğrafı daha paylaştı. Fotoğraf, istasyon Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre yukarısında yörüngedeyken, yerel saatle gece 00.55 civarında çekildi.

Fotoğrafın sol üst köşesinde Kore Yarımadası'nın parlak ışıkları, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınırda aniden sona eriyor. NASA bu görüntünün iki ülkenin enerji altyapısı arasındaki keskin farkı gözler önüne serdiğini vurguluyor.

Seul, İncheon ve Gyeonggi eyaletinden oluşan, 25 milyondan fazla kişinin yaşadığı Seul Başkent Bölgesi fotoğrafta hemen göze çarpıyor. Ufka yakın kesimde ise kırmızı-sarı bir hava parlamasının altında uzanan Japonya görülüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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