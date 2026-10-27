NASA'nın Uzaydan Çektiği Fotoğraflarda Kuzey Kore ve Güney Kore Farkı Dikkat Çekti

Fotoğrafta Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, karanlığın ortasında küçük bir ışık adası gibi görünüyor. NASA'ya göre 3,26 milyon nüfuslu başkentin yaydığı ışık, Güney Kore'deki küçük kasabalarınkiyle aynı düzeyde.

Güney Kore'de ise durum tam tersi. Yaklaşık 25,6 milyon kişinin yaşadığı Seul metropol bölgesi, ülke nüfusunun yarısından fazlasını barındırıyor ve fotoğrafın en parlak noktası olarak dikkat çekiyor.

NASA bir ayrıntıya daha dikkat çekiyor: Kıyı çizgileri gece fotoğraflarında genellikle net biçimde seçiliyor. Güney Kore'nin doğu kıyısı da açıkça görülüyor. Kuzey Kore'nin kıyısını ise fark etmek oldukça zor.