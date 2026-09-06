Dünyanın En Gizemli Ülkesinde Eğitim: Bir Gezgin Kuzey Kore'deki 3 Farklı Okulu Ziyaret Etti

Dünyanın dışa en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, kapalı kapılar arkasındaki yaşam tarzı ve toplumsal düzeniyle her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Ülkedeki günlük yaşamın dışarıya yansıyan sınırlı kareleri, sınırların ötesinde nelerin yaşandığına dair soru işaretlerini artırıyor haliyle. Bu gizemli yapının en çok merak edilen alanlarından biri ise şüphesiz genç nesillerin nasıl yetiştirildiğini belirleyen eğitim sistemi.

Bir gezgin ve içerik üreticisi, Kuzey Kore ziyareti sırasında ülkedeki 3 farklı okulu gezerek gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ders süreçleri, sosyal aktiviteleri ve okul içi disiplinleri yer aldı.