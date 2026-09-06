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Dünyanın En Gizemli Ülkesinde Eğitim: Bir Gezgin Kuzey Kore'deki 3 Farklı Okulu Ziyaret Etti

Dünyanın En Gizemli Ülkesinde Eğitim: Bir Gezgin Kuzey Kore'deki 3 Farklı Okulu Ziyaret Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 08:37

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Dünyanın dışa en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, kapalı kapılar arkasındaki yaşam tarzı ve toplumsal düzeniyle her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Ülkedeki günlük yaşamın dışarıya yansıyan sınırlı kareleri, sınırların ötesinde nelerin yaşandığına dair soru işaretlerini artırıyor haliyle. Bu gizemli yapının en çok merak edilen alanlarından biri ise şüphesiz genç nesillerin nasıl yetiştirildiğini belirleyen eğitim sistemi.

Bir gezgin ve içerik üreticisi, Kuzey Kore ziyareti sırasında ülkedeki 3 farklı okulu gezerek gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ders süreçleri, sosyal aktiviteleri ve okul içi disiplinleri yer aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbD7fB...
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Kuzey Kore'de eğitim, devlet ideolojisinin ve sıkı disiplinin merkeze alındığı son derece kurallı bir yapı üzerine kurulu.

Kuzey Kore'de eğitim, devlet ideolojisinin ve sıkı disiplinin merkeze alındığı son derece kurallı bir yapı üzerine kurulu.

Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren devlet ilkeleri doğrultusunda eğitiliyor, sınıflarda ve sosyal alanlarda kolektif hareket etme bilinci aşılanıyor. Okullarda teorik derslerin yanı sıra müzik, beden eğitimi ve askeri disipline dayalı fiziksel aktiviteler de bulunuyor. Sınıf duvarlarında devlet liderlerinin portreleri ve propaganda içerikli görseller yer alırken, öğrencilerin üniformalarından duruşlarına kadar her detay belirli standartlara tabi. 

Kuzey Kore’ye turist veya medya temsilcisi olarak gittiğinizde yanınızda her an devlet görevlisi rehberler bulunuyor. Çekim yapmanıza yalnızca rehberlerin izin verdiği önceden ayarlanmış ve müsaade edilen mekanlarda izin veriliyor. Yabancı ziyaretçilere gösterilen bu okullar, dışarıya düzenli ve kusursuz bir tablo sunmayı hedeflese de, sistemin katı kuralları ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmış yapısı izleyicide derin bir merak uyandırıyor. Ülkedeki çocukların dünya standartlarından tamamen farklı olan bu kapalı eğitim atmosferi, dış dünyadaki insanların sisteme dair soru işaretlerini daha da artırıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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