article/comments
article/share
Haberler
Video
Dizilerdeki Gibi mi? Güney Kore'de Lise Okuyan Türk Öğrenci Okulun İlk Gününü Paylaştı

Dizilerdeki Gibi mi? Güney Kore'de Lise Okuyan Türk Öğrenci Okulun İlk Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 10:12 Son Güncelleme: 02.09.2026 - 10:35

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Kore kültürü, K-pop rüzgarı ve popüler lise dizileri derken son yıllarda gençlerin radarına en çok takılan ülkelerin başında geliyor. K-dramalarda izledikleri o renkli okul koridorları, düzenli okul servisleri ve sosyal aktiviteler pek çoğunda 'Acaba gerçekten Kore'de lise okumak nasıl bir duygu?' merakı uyandırıyor. Haliyle pek çoğu, Güney Kore'de lise öğrencisi olmanın hayalini kuruyor. 

Güney Kore'de lise okuyan bir Türk, okulunun ilk gününü paylaştı. Kore'de yaşayan ve henüz 16 yaşında olan genç kız, 10. sınıfın ilk gününde okulda yaşadığı renkli anları adım adım kayda aldı. Video, özellikle Güney Kore hayranlarının beğenisini topladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Kore'de lise nasıl?

Peki Kore'de lise nasıl?

Güney Kore’deki lise eğitimi, ağır akademik baskı ve son derece yoğun bir günlük rutin üzerine kurulu. Türkiye’de öğrenciler ders bitimiyle evlerine dönerken, Koreli liseliler sabah 08:00’de başladıkları okul gününü akşamüstü 16:00 civarında bitirseler de günleri burada sona ermez. Derslerin ardından okulda Yaja adı verilen gece etütlerine katılır ya da Hagwon denilen özel dershanelere giderler. Çalışma maratonu gece 23:00-24:00 saatlerine kadar sürer ve tüm bu yoğunluk, ülkenin en önemli üniversiteye giriş sınavı olan Suneung için yapılır. Türkiye’deki YKS’ye kıyasla toplumsal etkisi kıyaslanamayacak kadar büyük olan bu sınav gününde, Kore’de uçak seferleri dahi ertelenir ve hayat adeta durur.

Okul içi kültür ve günlük yaşam pratikleri açısından da Türkiye’den belirgin şekilde ayrılıyorlar. Okullarda ayrı bir temizlik personeli bulunmaz. Sınıfların, koridorların ve ortak alanların temizliği bizzat öğrenciler tarafından nöbetleşe yapılır. Eğitim-öğretim yılı Türkiye gibi Eylül’de değil Mart ayında başlar. Ayrıca sıkı üniforma, saç ve makyaj kurallarının yanı sıra, öğrencilere öğle ve akşam yemeklerinde sunulan geleneksel, besleyici ve yüksek kaliteli okul yemekleri Kore lise hayatının en karakteristik parçalarından biridir. Gençler genel olarak Kore dizilerinde gördükleri gibi bir lise hayatı olduğunu düşünse de pek çoğu kurgudan ibaret elbette. Akademik baskı burada da, lise hayatının tamamını domine ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın