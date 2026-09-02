Dizilerdeki Gibi mi? Güney Kore'de Lise Okuyan Türk Öğrenci Okulun İlk Gününü Paylaştı

Güney Kore kültürü, K-pop rüzgarı ve popüler lise dizileri derken son yıllarda gençlerin radarına en çok takılan ülkelerin başında geliyor. K-dramalarda izledikleri o renkli okul koridorları, düzenli okul servisleri ve sosyal aktiviteler pek çoğunda 'Acaba gerçekten Kore'de lise okumak nasıl bir duygu?' merakı uyandırıyor. Haliyle pek çoğu, Güney Kore'de lise öğrencisi olmanın hayalini kuruyor.

Güney Kore'de lise okuyan bir Türk, okulunun ilk gününü paylaştı. Kore'de yaşayan ve henüz 16 yaşında olan genç kız, 10. sınıfın ilk gününde okulda yaşadığı renkli anları adım adım kayda aldı. Video, özellikle Güney Kore hayranlarının beğenisini topladı.

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