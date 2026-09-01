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Midesi Kaldıran İzlesin! Amerikalı Öğrenciler Okul Menülerini Paylaştı

Midesi Kaldıran İzlesin! Amerikalı Öğrenciler Okul Menülerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.09.2026 - 22:06

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Öğrencilere okulda yemek verilmesi oldukça önemli. Çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimi için yeterli besin almaları gerekiyor. Doğru beslenen çocuklar derslere de daha rahat odaklanıyor. Elbette çocukların doymaktan önce, doğru beslenmesi gerekiyor. Okullarda ya da öğrenci yurtlarında verilen ücretsiz yemekler sık sık tartışma konusu oluyor. 

Amerika'da okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi sıradan bir durum. Fakat verilen yemeklerin kalitesi okuldan okula ya da bölgeden bölgeye değişebiliyor. Amerika'da öğrenciler, okulda verilen yemekleri paylaşmaya başladı. Ortaya çıkan görüntüler ise mideleri altüst etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dcg5MMqApKT/
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"Bize ne yediriyorlar?"

"Bize ne yediriyorlar?"

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullarda servis edilen yemeklerin kalitesi öteden beri tartışılan bir konu olsa da gençlerin paylaştığı son görüntüler durumu tam anlamıyla bir skandala dönüştürdü. Bu durumun temelinde ise Amerika'daki okul yemeği sisteminin büyük ölçüde özel gıda tedarikçilerine ve dondurulmuş, paketli gıda sanayisine bağımlı olması yatıyor. Bütçe kısıtlamaları ve hızlı servis zorunluluğu nedeniyle okullar, taze pişirilmiş gıdalar yerine fabrikasyon, yüksek koruyuculu ve ısıl işlem görmüş ürünleri tercih etmek zorunda kalıyor. Görüntülerde yer alan eritilmiş peynir benzeri sosların veya jel kıvamındaki çikolatalı ve çilekli sütlerin bu derece sentetik durması, kimyasal katkı maddelerinin ve koruyucuların yoğunluğundan kaynaklanıyor. Fakat zaten ülkenin yemek kültürü de genel olarak bu tarz gıdalardan oluşuyor. Bu görüntülerden sonra herhangi bir adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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