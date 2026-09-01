Midesi Kaldıran İzlesin! Amerikalı Öğrenciler Okul Menülerini Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dcg5MMqApKT/
Öğrencilere okulda yemek verilmesi oldukça önemli. Çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimi için yeterli besin almaları gerekiyor. Doğru beslenen çocuklar derslere de daha rahat odaklanıyor. Elbette çocukların doymaktan önce, doğru beslenmesi gerekiyor. Okullarda ya da öğrenci yurtlarında verilen ücretsiz yemekler sık sık tartışma konusu oluyor.
Amerika'da okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi sıradan bir durum. Fakat verilen yemeklerin kalitesi okuldan okula ya da bölgeden bölgeye değişebiliyor. Amerika'da öğrenciler, okulda verilen yemekleri paylaşmaya başladı. Ortaya çıkan görüntüler ise mideleri altüst etti.
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"Bize ne yediriyorlar?"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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