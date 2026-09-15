Az Pişmiş Bonfileli Beslenme Çantası Videosu Tartışmalara Neden Oldu
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Okulların açılmasıyla birlikte bir annenin kızı için hazırladığı 'lunch box' videosu X'te viral oldu. Kısa sürede viral olan videoda anne; az pişmiş bonfile, keçi peyniri topları, somon gülleri, kuşkonmaz ve frambuazdan oluşan bir menüyü tanıttı. Paylaşım kısa sürede 4,4 milyon görüntülenmeye ulaşırken gelen tepkilerin büyük kısmı, çocuklar arasındaki eşitlik meselesini ve bu tür paylaşımların sosyal medyada yarattığı gösteriş tartışmasını gündeme getirdi.
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Paylaşım şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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