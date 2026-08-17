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Okullar Ne Zaman Açılıyor 2026? Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?

Okullar Ne Zaman Açılıyor 2026? Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 15:00
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Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli gözünü yeni eğitim öğretim yılına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle birlikte dönem başlangıcı, tatil aralıkları ve karne günü kesinleşti. Defter, çanta ve kırtasiye alışverişine başlayan aileler ise takvimi yakından takip ediyor. Peki okullar ne zaman açılıyor, açılmasına kaç gün kaldı? Ara tatiller hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine dair merak edilen tüm detaylar…

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Okullar Ne Zaman Açılıyor? - 2026

Okullar Ne Zaman Açılıyor? - 2026

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre yeni dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlıyor. Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri o sabah aynı anda ders başı yapacak. Haziran ayında başlayan yaz tatili ise 13 Eylül Pazar akşamı noktalanmış olacak. Öğretmenler için süreç öğrencilerden önce işliyor; mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?

Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?

17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 28 gün kaldı. Yani öğrencilerin tatili yaklaşık dört haftalık bir süreyle sınırlı. Bu süre zarfında veliler kırtasiye, kıyafet ve servis gibi hazırlıkları tamamlamak için harekete geçti. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ise okulla bir hafta önce tanışacak.

İlkokul ve Anaokulu Uyum Eğitimleri Ne Zaman Başlıyor?

İlkokul ve Anaokulu Uyum Eğitimleri Ne Zaman Başlıyor?

Okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa ilk kez kaydolan öğrenciler için uyum programı 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

2026-2027 Ara Tatiller Ve Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

2026-2027 Ara Tatiller Ve Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

Birinci dönemin ilk molası 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında verilecek. Dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline girecek. Sömestr molası 25 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat 2027’ye kadar sürecek. Öğrenciler ikinci döneme 8 Şubat 2027 Pazartesi sabahı dönecek. İkinci dönemin ara tatili 8-12 Mart 2027 aralığına denk geliyor.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Bitiyor?

Yeni eğitim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Karne dağıtımı 25 Haziran 2027 Cuma gününe denk geliyor; bu tarihle birlikte öğrencilerin yaz tatili de başlamış olacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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