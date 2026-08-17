Okullar Ne Zaman Açılıyor 2026? Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?
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Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli gözünü yeni eğitim öğretim yılına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle birlikte dönem başlangıcı, tatil aralıkları ve karne günü kesinleşti. Defter, çanta ve kırtasiye alışverişine başlayan aileler ise takvimi yakından takip ediyor. Peki okullar ne zaman açılıyor, açılmasına kaç gün kaldı? Ara tatiller hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine dair merak edilen tüm detaylar…
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Okullar Ne Zaman Açılıyor? - 2026
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Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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