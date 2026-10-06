Türkiye'de Devlet Hastanesine Giden Hintli Bir İçerik Üreticisi Sağlık Sistemini Öve Öve Bitiremedi

Farklı bir ülkeden Türkiye'ye geldiğinde, Hindistan'daki alışkanlıklarından dolayı doğrudan özel hastaneleri tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen içerik üreticisi, devlet hastanesine gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaştığını dile getirdi. Kendi ülkesindeki özel hastane standartlarının bile üzerinde bir hizmet kalitesiyle karşılaştığını vurgulayarak, hastanelerin sunduğu imkanların, temizliğin ve düzenin eksiksiz işlediğini belirtti.

Sistemin işleyişine dair detayları anlatırken Türkiye'deki kimlik kartı ve dijital kayıt altyapısının sağladığı kolaylığa dikkat çekti. Geçmiş tıbbi evrakları veya fiziki dosyaları yanında taşımaya gerek kalmadan, yalnızca kimlik numarası üzerinden tüm tahlil ve tedavi geçmişine ulaşılabilmesinin büyük bir konfor olduğunu söyledi. Yabancı uyruklu olduğu için belirli süreçlerde ödeme yapması gerekse de, özel sağlık sigortası sayesinde masraflarının karşılandığını; ülke vatandaşları için ise sistemin tamamen ücretsiz veya çok düşük maliyetlerle işlemesinin imrenilecek bir durum olduğunu vurguladı.

Son zamanlarda yaşadığı hızlı kilo kaybı nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye başvurduğunu ve doktorun hemen detaylı tetkik istemesiyle kan tahlili yaptırdığını anlatan içerik üreticisi, tüp tüp kan alınması karşısında şaşkınlığını samimi bir dille aktardı. Hem teknolojisi hem de hızlı randevu ve tetkik akışıyla Türkiye'nin sağlık altyapısının beklentilerinin çok üzerinde çıktığını belirten kadının videosu pek çok farklı ülkedeki kullanıcının da dikkatini çekti.