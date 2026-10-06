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Türkiye'de Devlet Hastanesine Giden Hintli Bir İçerik Üreticisi Sağlık Sistemini Öve Öve Bitiremedi

Türkiye'de Devlet Hastanesine Giden Hintli Bir İçerik Üreticisi Sağlık Sistemini Öve Öve Bitiremedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 23:22

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Farklı ülkelere yapılan seyahat, yeni heyecanlar sunsa da sağlık alanındaki belirsizlikler en büyük endişe kaynağı oluyor elbette. Yabancı bir ülkede beklenmedik bir rahatsızlıkla karşılaşmak, hem dil bariyeri hem de yabancı hastane sistemleri yüzünden zorlayıcı bir deneyime dönüşebiliyor. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve maliyeti ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösteriyor.

'sayali.vlogss' isimli kullanıcı, Türkiye'deki devlet hastanesindeki deneyimini paylaştı. Genç kadın, hastanede karşılaştığı düzen karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Neredeyse boş görünen koridorlardan sakin bekleme alanlarına, doktorların ilgisinden sistemin işleyişine her detayı öve öve bitiremedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Dbfdai...
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Hindistan'daki özel hastanelerden daha iyi olduğunu söyledi.

Hindistan'daki özel hastanelerden daha iyi olduğunu söyledi.

Farklı bir ülkeden Türkiye'ye geldiğinde, Hindistan'daki alışkanlıklarından dolayı doğrudan özel hastaneleri tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen içerik üreticisi, devlet hastanesine gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaştığını dile getirdi. Kendi ülkesindeki özel hastane standartlarının bile üzerinde bir hizmet kalitesiyle karşılaştığını vurgulayarak, hastanelerin sunduğu imkanların, temizliğin ve düzenin eksiksiz işlediğini belirtti.

Sistemin işleyişine dair detayları anlatırken Türkiye'deki kimlik kartı ve dijital kayıt altyapısının sağladığı kolaylığa dikkat çekti. Geçmiş tıbbi evrakları veya fiziki dosyaları yanında taşımaya gerek kalmadan, yalnızca kimlik numarası üzerinden tüm tahlil ve tedavi geçmişine ulaşılabilmesinin büyük bir konfor olduğunu söyledi. Yabancı uyruklu olduğu için belirli süreçlerde ödeme yapması gerekse de, özel sağlık sigortası sayesinde masraflarının karşılandığını; ülke vatandaşları için ise sistemin tamamen ücretsiz veya çok düşük maliyetlerle işlemesinin imrenilecek bir durum olduğunu vurguladı.

Son zamanlarda yaşadığı hızlı kilo kaybı nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye başvurduğunu ve doktorun hemen detaylı tetkik istemesiyle kan tahlili yaptırdığını anlatan içerik üreticisi, tüp tüp kan alınması karşısında şaşkınlığını samimi bir dille aktardı. Hem teknolojisi hem de hızlı randevu ve tetkik akışıyla Türkiye'nin sağlık altyapısının beklentilerinin çok üzerinde çıktığını belirten kadının videosu pek çok farklı ülkedeki kullanıcının da dikkatini çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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