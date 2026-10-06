Türkiye'de Devlet Hastanesine Giden Hintli Bir İçerik Üreticisi Sağlık Sistemini Öve Öve Bitiremedi

Farklı ülkelere yapılan seyahat, yeni heyecanlar sunsa da sağlık alanındaki belirsizlikler en büyük endişe kaynağı oluyor elbette. Yabancı bir ülkede beklenmedik bir rahatsızlıkla karşılaşmak, hem dil bariyeri hem de yabancı hastane sistemleri yüzünden zorlayıcı bir deneyime dönüşebiliyor. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve maliyeti ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar gösteriyor.
'sayali.vlogss' isimli kullanıcı, Türkiye'deki devlet hastanesindeki deneyimini paylaştı. Genç kadın, hastanede karşılaştığı düzen karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Neredeyse boş görünen koridorlardan sakin bekleme alanlarına, doktorların ilgisinden sistemin işleyişine her detayı öve öve bitiremedi.
Hindistan'daki özel hastanelerden daha iyi olduğunu söyledi.
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