İki Doktor ABD'deki Sağlık Sistemi ve Türkiye'deki Sağlık Sistemini Karşılaştırdı

ABD'nin sağlık sistemi sık sık tüm dünyada gündem oluyor bildiğiniz üzere. Ülkede sağlık sektörü hizmet kalitesi açısından mükemmel, ancak insani ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından sınıfta kalan bir yapıya sahip. Uluslararası Commonwealth Fund vakfının yaptığı araştırmalarda ABD, gelişmiş 10 ülke arasında, sağlığa kişi başı yıllık ortalama 13.000 dolarla en çok parayı harcamasına rağmen, en kötü performans gösteren sağlık sistemi seçildi. Yani Amerika'da, paranız veya çok iyi bir sigortanız varsa kralsınız; yoksa sistemin altında ezilmeniz an meselesidir. Fakat ülkemizde de sağlık çalışanlarının çalışma koşulları oldukça tartışmalı.

Amerika'da ve Türkiye'de görev yapan iki hekimin hastane süreci ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar, iki ülkenin sağlık sistemindeki işleyişi acı gerçeklerle gözler önüne serdi. Dr. Bilal Çetin ve Dr. Doğan Kalaman'ın acil servis deneyimlerini paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hekimlerin hasta sayıları, bekleme süreleri ve tedavi süreçlerine dair verdiği çarpıcı örnekler iki ülke arasındaki uçurumu net bir şekilde gösterdi.

