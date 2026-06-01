article/comments
article/share
Haberler
Video
İki Doktor ABD'deki Sağlık Sistemi ve Türkiye'deki Sağlık Sistemini Karşılaştırdı

İki Doktor ABD'deki Sağlık Sistemi ve Türkiye'deki Sağlık Sistemini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 10:36

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin sağlık sistemi sık sık tüm dünyada gündem oluyor bildiğiniz üzere. Ülkede sağlık sektörü hizmet kalitesi açısından mükemmel, ancak insani ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından sınıfta kalan bir yapıya sahip. Uluslararası Commonwealth Fund vakfının yaptığı araştırmalarda ABD, gelişmiş 10 ülke arasında, sağlığa kişi başı yıllık ortalama 13.000 dolarla en çok parayı harcamasına rağmen, en kötü performans gösteren sağlık sistemi seçildi. Yani Amerika'da, paranız veya çok iyi bir sigortanız varsa kralsınız; yoksa sistemin altında ezilmeniz an meselesidir. Fakat ülkemizde de sağlık çalışanlarının çalışma koşulları oldukça tartışmalı. 

Amerika'da ve Türkiye'de görev yapan iki hekimin hastane süreci ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar, iki ülkenin sağlık sistemindeki işleyişi acı gerçeklerle gözler önüne serdi. Dr. Bilal Çetin ve Dr. Doğan Kalaman'ın acil servis deneyimlerini paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hekimlerin hasta sayıları, bekleme süreleri ve tedavi süreçlerine dair verdiği çarpıcı örnekler iki ülke arasındaki uçurumu net bir şekilde gösterdi.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerika'da doktor, Türkiye'de hasta olmak!

Amerika'da doktor, Türkiye'de hasta olmak!

Sağlık sistemlerinin kalbi sayılan acil servislerdeki yoğunluk, doktorların omuzlarındaki yükü doğrudan belirliyor. Amerika'daki sistemde 14 saatlik bir nöbet boyunca bir asistan doktor sadece 4 ila 6 hastaya bakarken, uzman doktorların baktığı hasta sayısı bile 18-20 arasında kalıyor. Türkiye'deki acil servislerin 'yeşil alan' olarak adlandırılan bölümünde ise bir doktor tek bir nöbette tam 500 ila 550 hastaya bakmak zorunda kalıyor. Bu devasa sayısal fark, bekleme sürelerine de doğrudan yansıyor; Amerika'da acilde 4-6 saat beklemek son derece normalken ve hastalar bazen koridorlarda günlerce yatarken, Türkiye'de 2 saati geçen bekleme süreleri ne yazık ki doğrudan kavgalara sebebiyet veriyor. Türkiye'de her gelene neredeyse bir rutin olarak serum takılırken, Amerika'da isteğe göre tedavi veya serum uygulaması kesinlikle yapılmıyor, çünkü orada basit bir serumun maliyeti bile hastaya 2000-3000 dolar olarak fatura ediliyor. Hatta Amerika'da sadece ambulans çağırmanın bedeli olan 2000 dolarlık gizli maliyet, insanları acil durumlarda bile iki kez düşünmeye zorluyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın