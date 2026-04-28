Bir İçerik Üreticisi Sağlık Hizmetinden Ulaşıma Büyükada'da Yaşamanın Zor Yanlarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.04.2026 - 21:57

Büyükada sosyal medyada hep en güzel yanlarıyla paylaşılıyor ve tam olarak bir masal diyarı gibi görünüyor. Ahşap köşkler, çiçekli sokaklar, bisikletler ve Boğaz manzarası... Bu görüntüler adayı İstanbul'un ortasındaki bir cennete dönüştürüyor. Ama o masalın içinde yaşamak bambaşka bir hikaye.

'manolyakarays' isimli içerik üreticisi Büyükada'da yaşamanın zorlu gerçeklerini paylaştı. Fakat anlattıkları, ada tutkunlarını pek de etkilemedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DW-4Mo0s435/
Adada yaşamak gerçekten "izole" bir hayatı ve bu zorlukları göze almayı gerektiriyor. Kadın ada yaşamının zorluklarını şöyle sıraladı;

  • Kış Mevsimi: Ada kışın çok ıssızlaşıyor. Sosyalleşmek istediğinizde açık mekan bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

  • Sağlık Hizmetleri: Hastane ve 7/24 acil servis olsa da ekipman yetersizliği büyük bir sorun. Acil bir durumda deniz ambulansı ile karşıya (ana karaya) sevk edilmek ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Uzman doktorlar ise sadece haftada bir gün geliyor.

  • Ulaşım ve Vapur Saatleri: Vapur seferleri her zaman sık değil. Özellikle gece 12 vapurunu kaçırırsanız, bir sonraki vapur gece 2'de ve o da tüm adaları dolaştığı için eve varmanız sabaha karşı 4'ü bulabiliyor. Bu durum sosyal hayatı ciddi kısıtlıyor.

  • Hava Durumu (Lodos): Lodos çıktığında vapur ve motor seferleri iptal edilebiliyor. Bu da ya adada mahsur kalmanıza ya da karşıda kalıp adaya dönememenize neden oluyor.

  • Kargo Sorunu: Küçük kargolar kapıya kadar gelse de; yatak, baza gibi büyük ve ağır eşyalar adaya getirilmiyor. Ya iskelede bırakılıyor ya da hiç getirilmiyor, sizin kendi imkanlarınızla taşımanız gerekiyor.

Kendisi adada yaşamanın avantajlarını da burada anlatmıştı;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
