Bir İçerik Üreticisi Sağlık Hizmetinden Ulaşıma Büyükada'da Yaşamanın Zor Yanlarını Anlattı

Kış Mevsimi: Ada kışın çok ıssızlaşıyor. Sosyalleşmek istediğinizde açık mekan bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Sağlık Hizmetleri: Hastane ve 7/24 acil servis olsa da ekipman yetersizliği büyük bir sorun. Acil bir durumda deniz ambulansı ile karşıya (ana karaya) sevk edilmek ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Uzman doktorlar ise sadece haftada bir gün geliyor.

Ulaşım ve Vapur Saatleri: Vapur seferleri her zaman sık değil. Özellikle gece 12 vapurunu kaçırırsanız, bir sonraki vapur gece 2'de ve o da tüm adaları dolaştığı için eve varmanız sabaha karşı 4'ü bulabiliyor. Bu durum sosyal hayatı ciddi kısıtlıyor.

Hava Durumu (Lodos): Lodos çıktığında vapur ve motor seferleri iptal edilebiliyor. Bu da ya adada mahsur kalmanıza ya da karşıda kalıp adaya dönememenize neden oluyor.