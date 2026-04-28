article/comments
article/share
Haberler
Video
Hastaların Dosyaları Duruyor: Bir İçerik Üreticisi Türkiye'nin İlk Pandemi Hastanesini Gezdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.04.2026 - 21:39

İçerik Devam Ediyor

1920’li yıllarda Türkiye’de tüberküloz (verem), antibiyotik tedavisi henüz bulunmadığı için toplum sağlığını tehdit eden en büyük pandemi olarak kabul ediliyordu. Bu amansız salgınla mücadele etmek amacıyla devlet, hastaları kalabalık şehir ortamından uzaklaştırıp izole ederek tedavilerini gerçekleştireceği merkezler kurma kararı aldı. Heybeliada Sanatoryumu, bu stratejinin bir parçası olarak temiz hava, güneş ve bol gıda imkânıyla hastaların bağışıklığını güçlendirmek üzere tasarlanan ilk ve en önemli pandemi hastanesi oldu. 

'furkantokatli' isimli içerik üreticisi Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olarak dönüştürülen verem hastanesini gezdi. Harabeye dönmüş olan mekanda hastaların dosyalarının bile hala durduğu görüldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/furkantokat...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş!

Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Heybeliada Sanatoryumu, o dönem toplumun en büyük sağlık sorunu olan tüberküloz (verem) salgınıyla mücadele etmek için inşa edilen Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi. Henüz antibiyotiklerin yaygınlaşmadığı bir dönemde, veremin tek tedavisi temiz hava, güneş ışığı ve yüksek kalorili beslenme olduğu için hastane, adanın en havadar ve çam ormanlarıyla kapalı bölgesine konumlandırılmış. 'İsviçre Modeli' esas alınarak tasarlanan yapıda, hastaların gün boyu temiz hava soluması için geniş güneşlenme terasları ve balkonlar yapılmış; hastane kendi bünyesindeki mandıra ve tarım alanlarıyla hastalarına doğal beslenme imkanı sunmuş. 

On yıllar boyunca Rıfat Ilgaz gibi pek çok aydına ve binlerce vatandaşa şifa olan merkez, 1999 depreminde hasar görmesi, ulaşım zorlukları ve modern ilaçlı tedavilerin gelişmesiyle önemini yitirmiş, 2005 yılında ise Sağlık Bakanlığı tarafından tamamen kapatılarak kaderine terk edilmiş.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın