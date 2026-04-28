Yine Geçmişe Yolculuk: 1970'lerden Kalma Evin Dekorasyonu Herkesi Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.04.2026 - 20:12

Her neslin kendine ait bir estetiği var. O estetik dönemin şartlarına göre farkında olmadan şekilleniyor. Kumaşlarda, renklerde, mobilyalarda ve o dönemin ruhunu yansıtan küçük detaylarda kendini net bir şekilde gösteriyor. Her ev sadece bir yaşam alanı değil; bir dönemin tüm karakterini içinde taşıyan bir zaman kapsülü aslında. 

Bir içerik üreticisi 1970'lerden kalma bir Türk evini gezdi ve o döneme ait dekorasyonu paylaştı. Video özellikle o dönemi yaşayanları oldukça duygulandırdı. 

Koltuklar, kasetler, televizyon...

1970'lerin Türk evi bugünden bakıldığında sadece bir yaşam alanını değil, bir dönemin sıcaklığı simgeliyor. Her eşyanın bir hikayesi vardı, her köşe el emeğiyle doluydu ve o evlerde büyümek farklı bir his bırakıyordu. O dekorasyona duyulan özlem aslında o dönemin insan ilişkilerine ve yaşam temposuna duyulan özlem.

O dönemin mobilyaları bugün hâlâ ayaktaysa şaşırmamak gerekiyor. Masif ahşap, deri koltuklar ve vitrin dolapları hem dayanıklılık hem de o döneme özgü bir ihtişam anlayışını yansıtıyordu. Vitrin dolabı ise her Türk evinin en özel köşesiydi. İçindeki kristal takımlar yıllarca misafir için saklanırdı. Şimdi ise ne o sağlam eşyalar ne de misafirlikler var.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
