Üsküdar'daki Formula 1 Çekimlerinde Ekibe İstanbul'da Olduklarını Hatırlatan Kültür Elçimiz: Kedi

Bildiğiniz üzere İstanbul son yıllarda kedileri ile biliniyor. Hatta ülkemizi ziyaret eden turistler, İstanbul sokaklarındaki kedileri “Catstanbul” notuyla paylaşıyor. İstanbul kedileri bu şehrin karakterinin en özgün parçası. Ne sahipli ne sahipsiz, tam anlamıyla özgür bir şekilde hayatlarını sürdüren kediler resmen ülkemizin kültür elçileri.

Formula 1 ekibi Üsküdar'da çekim yaparken sahneye bir kedi girdi ve ekibe nerede olduklarını en güzel biçimde hatırlattı. O an sosyal medyada, etkinliğin en iyi reklamlarından biri haline geldi.

Kaynak