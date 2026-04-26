Trafikte Tartışma Anında Araçtan İnen Kişi Kaydedildiğini Görünce Dans Etmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 14:04

Trafik tartışmaları insanı en beklenmedik tepkilere sürükleyebiliyor. Anlık öfke geri dönüşü olmayan olaylara sebep olabiliyor. Bu yüzden, trafikteki tartışmalarla ilgili ciddi yatırımlar getirildi. Bu da çıkan kavgaları büyük ölçüde düşürdü. 

Bir adam araçtan inip tartıştığı sürücünün yanına gitti. Kameraya kaydedildiğini görünce geri adım atan adam bir anda dans etmeye başladı.

Peki araçtan indikten sonra geri adım atması cezayı değiştirir mi?

Hayır, geri adım atmadı cezayı değiştirmez. Çünkü;

  • İhlal Gerçekleşti: Trafiği tehlikeye sokacak hareket yapıldığı an suç/kabahat oluşmuş sayılır.

  • Geri Adım Sadece Kazayı Önler: Geri adım atması sadece fiziksel bir çarpışmayı engeller; ancak trafiği aksattığı ve güvenliği tehlikeye attığı gerçeğini (TCK 179/2) değiştirmez.

  • Kusur Durumu: Eğer bir kaza olsaydı, 'geri adım atması' kusur oranını belki bir miktar düşürebilirdi ama idari para cezasını iptal ettirmez.

Özetle; kural ihlali bir kez yapıldıktan sonra 'vazgeçmek' geçmişteki tehlikeyi hukuken yok saymaz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
