2 Ay Önce Eşini Kaybeden Vatandaşın Sözleri İzleyenlere Duygusal Anlar Yaşattı

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Sokak röportajlarında genelde siyasete dair sorular sorulsa da kimi muhabirler hayata dair sorular da sorabiliyor. Aydın Haberleri hesabının yaptığı röportajda da insanlara eşleri ne yapsa kendilerini mutlu edeceği soruldu. Soru elli yıllık eşini kaybeden vatandaşa sorulunca gelen yanıt pek çok kişiyi duygulandırdı.
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Bu duygu dolu video yorumlarda da kendisini gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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