Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Günümüzde Boşanmalar Neden Arttı" Sorusu Soruldu

1. Ekonomik Baskı İlişkileri Zorluyor

Araştırmalar ekonomik stresin evliliklerdeki en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Kira, geçim sıkıntısı ve geleceğe dair belirsizlik çiftlerin birbirine değil sorunlara odaklanmasına neden oluyor. Türkiye'de artan yaşam maliyeti bu dinamiği çok daha keskin hissettiriyor.

2. Farkındalık Arttı, Tolerans Azaldı

Psikoloji ve kişisel gelişim içeriklerinin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde insanlar sağlıklı ilişkinin ne olduğunu çok daha iyi biliyor. Bu farkındalık eskiden 'normal' kabul edilen pek çok şeyin artık kabul edilemez görülmesine yol açıyor. Tolere etmek yerine ayrılmayı seçmek bilinçsizliğin değil bilinçlenmenin ürünü.

3. Kadınların Ekonomik Bağımsızlığı

Çalışan ve ekonomik olarak bağımsız kadın sayısının artması boşanma kararını çok daha erişilebilir kılıyor. Tarihin büyük bölümünde kadınlar mutsuz evliliklerinde ekonomik zorunluluk nedeniyle kalmak zorunda kaldı. Bu zorunluluk ortadan kalktıkça tercihler de değişiyor.

4. Sosyal Medya ve Karşılaştırma Kültürü

Sosyal medya ilişkilere hem bir ayna hem de bir baskı aracı oldu. Başkalarının 'mükemmel' ilişkilerini sürekli görmek kişinin kendi ilişkisini yetersiz hissettiriyor. Öte yandan sosyal medya aldatma vakalarını gün yüzüne çıkarma konusunda da son derece etkili bir araç haline geldi.

5. Evlilik Artık Farklı Bir Anlam Taşıyor

Eski nesiller için evlilik bir zorunluluk ve toplumsal statüydü. Yeni nesil için ise karşılıklı mutluluğa dayanan bir seçim. Bu zihniyet değişimi evliliğe girerken de çıkarken de çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Boşanma artık bir başarısızlık değil, bilinçli bir karar olarak görülüyor.