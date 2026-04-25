Bir Sokak Röportajında İnsanlara "Günümüzde Boşanmalar Neden Arttı" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.04.2026 - 22:41

Evlilik yüzyıllardır toplumun en temel kurumu. Fakat o kurumun içindeki dinamikler, beklentiler ve dengeler zamanla birlikte hızla değişiyor. Boşanma oranlarındaki artış için ise herkesin farklı bir görüşü var. Ekonomiden psikolojiye, gelenekten modernleşmeye kadar pek çok şey boşanmaların sebebi olarak görülüyor. Peki halk bu konuda ne düşünüyor?

En Son Haber isimli kanalın sokak röportajında insanlara boşanmaların artmasının sebepleri soruldu. Soruya her kuşaktan insan farklı bir cevap verdi. 

Peki araştırmalar bu konuda ne diyor? Boşanmalar neden arttı?

1. Ekonomik Baskı İlişkileri Zorluyor 

Araştırmalar ekonomik stresin evliliklerdeki en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Kira, geçim sıkıntısı ve geleceğe dair belirsizlik çiftlerin birbirine değil sorunlara odaklanmasına neden oluyor. Türkiye'de artan yaşam maliyeti bu dinamiği çok daha keskin hissettiriyor.

2. Farkındalık Arttı, Tolerans Azaldı 

Psikoloji ve kişisel gelişim içeriklerinin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde insanlar sağlıklı ilişkinin ne olduğunu çok daha iyi biliyor. Bu farkındalık eskiden 'normal' kabul edilen pek çok şeyin artık kabul edilemez görülmesine yol açıyor. Tolere etmek yerine ayrılmayı seçmek bilinçsizliğin değil bilinçlenmenin ürünü.

3. Kadınların Ekonomik Bağımsızlığı 

Çalışan ve ekonomik olarak bağımsız kadın sayısının artması boşanma kararını çok daha erişilebilir kılıyor. Tarihin büyük bölümünde kadınlar mutsuz evliliklerinde ekonomik zorunluluk nedeniyle kalmak zorunda kaldı. Bu zorunluluk ortadan kalktıkça tercihler de değişiyor.

4. Sosyal Medya ve Karşılaştırma Kültürü 

Sosyal medya ilişkilere hem bir ayna hem de bir baskı aracı oldu. Başkalarının 'mükemmel' ilişkilerini sürekli görmek kişinin kendi ilişkisini yetersiz hissettiriyor. Öte yandan sosyal medya aldatma vakalarını gün yüzüne çıkarma konusunda da son derece etkili bir araç haline geldi.

5. Evlilik Artık Farklı Bir Anlam Taşıyor 

Eski nesiller için evlilik bir zorunluluk ve toplumsal statüydü. Yeni nesil için ise karşılıklı mutluluğa dayanan bir seçim. Bu zihniyet değişimi evliliğe girerken de çıkarken de çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Boşanma artık bir başarısızlık değil, bilinçli bir karar olarak görülüyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
